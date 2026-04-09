LGエレクトロニクス・ジャパンが、AIソリューションを搭載したゲーミングモニター新シリーズ「LG UltraGear evo AI」の国内初モデルとして、39インチ5K2K有機ELモニター「39GX950B-B」と27インチ5K Hyper Mini LEDモニター「27GM950B-B」の予約販売を4月9日より開始した。

【画像あり】モニター外観

両モデルは、5K以上の超高解像度とAI機能を特徴とする同シリーズの第1弾。「39GX950B-B」は予想実売価格300,000円前後、「27GM950B-B」は200,000円前後で、いずれもオープン価格となる。

「39GX950B-B」は、21:9の曲面型（曲率1500R）ウルトラワイドモニターで、5K2K（5120×2160）解像度のLG第4世代有機ELパネル（タンデムOLED）を採用している。従来の3層から4層構造に進化した発光層により、消費電力を削減しつつ高輝度と色再現性の向上を実現。輝度は標準値335cd/㎡、APL 1.5%時で1500cd/㎡に達する。「VESA DisplayHDR True Black 500」認証を取得しているほか、デジタルシネマ規格DCI-P3を99.5%（標準値）カバーする。

また、UL認証の「Perfect Black」「Perfect Color」「Perfect Reproduction」を取得し、英国Intertekによる「100% Color Fidelity」認証（CIE DE2000基準でΔE 2以下）も得ている。応答速度は0.03ms（GTG）で、AMD FreeSync Premium ProテクノロジーおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応する。

一方の「27GM950B-B」は、次世代ディスプレイ技術「Hyper Mini LED」搭載のIPSパネルを採用した27インチモニター。5K（5120×2880）解像度で218 PPIの高精細表示を実現する。ピーク輝度は1250cd/㎡（APL 1.5%標準値）に達し、VESA DisplayHDR 1000認証を取得。DCI-P3 99%（標準値）をカバーする。Hyper Mini LEDの採用により、従来のMini LEDモニターで見られたブルーミング現象（光のにじみ）を抑制し、光漏れも低減している。

応答速度は1ms（GTG）で、AMD FreeSync PremiumテクノロジーおよびNVIDIA G-SYNC Compatibleに対応。DisplayPort 2.1（UHBR20）やUSB Type-C（USB PD最大90W）、HDMIなど豊富な接続端子を備える。暗部の視認性を高める「ブラックスタビライザー」や照準表示機能「クロスヘア」も搭載している。

両モデルに共通する機能として、解像度とリフレッシュレートを切り替えられる「VESA Dual Mode」に対応している。「39GX950B-B」は5K2K@165HzとUWFHD（2560×1080）@330Hz、「27GM950B-B」は5K@165HzとWQHD（2560×1440）@330Hzの切り替えが可能だ。

さらに、モニター内蔵プロセッサーが低解像度コンテンツを高解像度にアップスケーリングする「AI Upscaling」、コンテンツに合わせて音響を最適化する「AI Sound Optimization」、表示コンテンツを認識し画像設定を自動調整する「AI Scene Optimization」の3つのAI機能を搭載している。

「39GX950B-B」の予約販売期間は4月9日から6月3日まで、一般販売は6月4日より順次開始。「27GM950B-B」の予約販売期間は4月9日から7月1日まで、一般販売は7月2日より順次開始となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）