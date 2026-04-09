俳優の沢口靖子さん（60）が9日、熱海五郎一座『仁義なきストライク 〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』の製作発表記者会見に登場。12年ぶりに参加することについて意気込みを語りました。

『熱海五郎一座』は、伊東四朗さんが旗揚げした『伊東四朗一座』の“東京の笑い”を継承した形で、三宅裕司さん（74）が旗揚げした一座です。2014年からは新橋演舞場に進出しシリーズ化。今回、シリーズ12弾の公演に、12年ぶりに沢口さんが参加することになりました。

座長の三宅さんは、「作家が一生懸命頑張ってくれまして、どの場面をとっても全員が同じ量で面白く書かれている」と説明し、「本当に今回は最高傑作になるんじゃないかというふうに思っています」と話しました。

また、12年ぶりに参加する沢口さんについて三宅さんは「なんだこの人っていうくらい面白いんですよ」と話し、伊東四朗さんと3人でコントライブをやった際に沢口さんが「“伊東さんの後頭部が面白い”と急に笑い出した。これはフォローできなくてね」と3人でコントライブをやった際のエピソードを披露。「今回どんなすごい一言が出てくるのか本当に楽しみです」と期待を膨らませました。

■沢口靖子「私の試練は笑いをこらえること」

沢口さんは「第1弾に続いて、今回こんなに温かくて楽しい一座のみなさんからお声がけをいただき、そしてまた再度参加させていただくこととなり本当に喜びでいっぱいの気持ちです」と話しました。

さらに第1回に参加したときのことを振り返り、「私の試練は笑いをこらえることでした」と話し、「今回はお稽古までにしっかり（台本を）読み込んで、免疫をつけて現場に臨みたいと思います」と意気込みました。

製作発表記者会見にはほかにも、渡辺正行さん（70）、小倉久寛さん（71）、春風亭昇太さん（66）らが登場しました。