「電話に出たのはお父さん…」ポケベルから8cmCDまで、あの頃の記憶が蘇る「平成恋愛展」【Nスタ解説】
東京・六本木で、平成の青春が詰まった体験型の展覧会が開催しています。
【写真で見る】「平成の青春」ポケベルに8cmCD、有線イヤホンを2人で…
あなたはポケベル使える？平成の恋愛を追体験のイベント
少し薄暗い放課後の教室に、学校帰りに時間を潰したファミレスも再現されています。
30代女性
「めっちゃ懐かしかったです。手が込みすぎていてビックリしました」
「めっちゃ凄かったです、展示も。すごく楽しかったです」
これは、東京・六本木で始まった、平成の恋愛を追体験できるイベント「平成恋愛展」です。
平成初期に使われていた「ポケベル」。公衆電話からの早打ちを、平成13年生まれの番組スタッフが体験しました。
文字の早見表を見ながら、おぼつかない手つきで8文字を入力。約1分かかり「Nスタダイスキ」が完成しました。
「電話に出たのはお父さん」思い出の平成恋愛あるある
井上貴博キャスター:
平成の恋愛と言えば、他にもこのようなものがあります。
▼8cmCD
貸し借りしたりしていましたね。時代を象徴するコミュニケーションの1つでした。
▼イヤホン
有線だからこそ、1つのイヤホンで同じ曲を2人で聴く、なんてこともありました。
▼手紙
ノートの切れ端にカラフルなペンを使って、個性的な字で書いたりしていました。
▼固定電話
連絡手段は家の固定電話のみ。電話に出たのはお父さんだった…ということもありました。