東京・六本木で、平成の青春が詰まった体験型の展覧会が開催しています。

【写真で見る】「平成の青春」ポケベルに8cmCD、有線イヤホンを2人で…

あなたはポケベル使える？平成の恋愛を追体験のイベント

少し薄暗い放課後の教室に、学校帰りに時間を潰したファミレスも再現されています。

30代女性

「めっちゃ懐かしかったです。手が込みすぎていてビックリしました」

「めっちゃ凄かったです、展示も。すごく楽しかったです」

これは、東京・六本木で始まった、平成の恋愛を追体験できるイベント「平成恋愛展」です。

平成初期に使われていた「ポケベル」。公衆電話からの早打ちを、平成13年生まれの番組スタッフが体験しました。

文字の早見表を見ながら、おぼつかない手つきで8文字を入力。約1分かかり「Nスタダイスキ」が完成しました。

「電話に出たのはお父さん」思い出の平成恋愛あるある

井上貴博キャスター:

平成の恋愛と言えば、他にもこのようなものがあります。

▼8cmCD

貸し借りしたりしていましたね。時代を象徴するコミュニケーションの1つでした。

▼イヤホン

有線だからこそ、1つのイヤホンで同じ曲を2人で聴く、なんてこともありました。

▼手紙

ノートの切れ端にカラフルなペンを使って、個性的な字で書いたりしていました。

▼固定電話

連絡手段は家の固定電話のみ。電話に出たのはお父さんだった…ということもありました。