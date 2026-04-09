阪神が９日、ヤクルト戦（甲子園）で７回途中降雨コールドによる２―０の勝利。開幕から４カード連続の勝ち越しを決めた。

プロ発先発の茨木秀俊投手（２１）が雨中の力投で初勝利を手中に収めたのは、頼りになるクリーンアップの打点。４回、森下の４号先制ソロと大山の適時打による２点が若虎を援護した。

チームにとって大きかったのは５番・一塁に座っている大山悠輔内野手（３１）のタイムリーだろう。４回、１点を先制しなおも無死二塁の場面だ。フルカウントから奥川のフォークを捉え左前に適時打を放った。これが開幕から１２試合目、得点圏では１５打席目での初安打、タイムリーとなった。

大山は珍しく一塁ベース上で感情を表に出した。「試合が終わるまで、一点でも多く得点できるように」。持ち前の勝負強さがなかなか発揮できず、思うところはあったはず。ファンにとっても待望の一本であり、ベンチも少なからずホッとしたはずだ。

ただ、藤川監督はそこに浮き足立った様子を見せなかった。「まだまだ形がきれいにはいきませんけど。話題の一つなんでしょうね。打った打たなかったというところは。これから丁寧にゲームを行いながら、チームが安定してくるのを待つので」と落ち着いた口調で話した。指揮官の言葉に込められていたのは、５番を任せたベテランへの信頼だ。

大山は３月２７日の巨人との開幕戦（東京ドーム）で犠飛を放ち、今季のチーム初打点を記録した。だが、打点は実にそれ以来。不調を心配する声を虎将がかき消した。



チームは開幕から８勝４敗と安定した成績を残している。それでも藤川監督の視線はもっと先にある。打つ打たないに一喜一憂せず、ゲームを重ねてチーム全体の安定を待つ姿勢。勝ちながら育て、育てながら整えていく。２６年バージョン、藤川阪神の輪郭が見える雨の甲子園だった。