SNSを中心に話題を集めている4人組グループ・モナキが、メジャーデビューを記念したイベントに登場。現在の心境やこれからの意気込みを明かしました。

モナキは、じんさん（39）、サカイJr.さん（37）、ケンケンさん（29）、おヨネさん（28）からなるグループ。純烈・酒井一圭さん（50）がプロデュースした『セカンドチャンスオーディション』の応募者約1000人の中から選ばれました。

デビューシングルの表題曲である『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』は、パフォーマンス動画がSNSを中心に話題に。さまざまなアイドルがダンスチャレンジを行うなど、関連動画の総再生回数は7億回を突破しています。（レコード会社発表）

■サカイJr.「愛情をもっともっと皆様に返していけるように」

――メジャーデビューした現在の心境を教えてください。

じん：メジャーデビューを目標に掲げて、レッスン励んでまいりましたので、やっとたどり着けたという、そういうあふれる気持ちと、まだまだこれからスタートしていくぞっていう、やる気みなぎる気持ちがあります。

おヨネ：デビューを無事に迎えられて、体調を崩さずに迎えられて良かったなという気持ちが一番大きくて。これからがスタートだと思うので、これからもっと、みんな一緒に夢をかなえていけるように頑張っていきたいです。

ケンケン：このモナキが発表されてからデビューに至るまでいろんなことがありましたけども、個人的には一回芸能界を離れて、こうやってまた皆様の前に立てて。デビューして、CDも発売されてっていうところで、この大きな波にもう一度乗れるように精いっぱい頑張っていきたいと思います。

サカイJr.：僕は、ずっと会社員をやっていたので、デビューというものがいま信じられないくらいうれしい気持ちでいっぱいです。デビュー前からたくさんの方に応援していただいて、イベントにもたくさん来ていただいて、愛情を受け取ってまいりましたので、デビューをしてから、この愛情をもっともっと皆様に返していけるように、最初から来てくれた方の顔を思い浮かべながら、日々パフォーマンスをやっていきたいというふうに思っております。

――サカイJr.さんは歌いながら周りのファンを見渡していましたが、どんな気持ちでその景色をご覧になっていましたか？

サカイJr.：本当に夢なんじゃないかと思って、まずは360度見渡したいなという気持ちがあったんですけど、歌っているとどうしても“全体に対して歌う”みたいな気持ちになりがちなんですけども、本当に最初にイベントをやらせていただいた時は一人ひとりの方の顔を見て一人ひとりに感謝を伝えるように歌っていたので、その気持ちをずっと初心を忘れずに今日もやりたいと思って360度皆様の顔を見ていました。

■「“あ、モナキの人！”って言われた」人気を実感した瞬間

――売れたのはどのあたりで実感したか、エピソードがあれば教えてください。

おヨネ：実感は正直、今でもふわふわしているような、そんな状況なんですけれども、駅を歩いているときに群衆の中ですれ違いざまに“あ、モナキの人！”って言われたときにちょっと気づきました。

じん：僕も正直、実際まだあまり（実感が）なくて。今の僕たちの主戦場はSNSの場で。ネットで売れるということがいまいちピンときていなくて、もちろんこんな当たり前に人が来るとは思っていないので、こんなにたくさんの人に届いているんだってライブでは少しずつ実感を重ねているっていう感じです。

ケンケン：肌感覚として、売れたというよりかは本当にいろんな方々に見ていただけるようになったなと思ったのが、この（デビューシングル）リリース前に全国各地回らせていただいていたんですけども、大阪の一発目が土曜日で、梅田のヨドバシカメラだったんですが、そのときに一番地下の会場がたくさんの方々でうまっていて、SNS見たら並びが1000人超えると見たときに“怖え〜”と思いましたね。うれしいというよりは怖いという実感の方が強かったです。

サカイJr.：僕はずっと会社員だったので、両親との連絡の頻度がそんなに多くなかったんですけど、モナキの活動を通して、この動画見たよとかこの雑誌写ってたねとか言ってもらうことが増えて、会社員時代と比べると連絡をとる頻度が増えたので、そこからモナキの活動って今いろんな方に見ていただけているんだなっていうふうに実感しました。

――酒井さんはプロデューサーとしてこの現象をどう見ていましたか？

酒井：ニヤニヤ見ていましたよ。毎日皆さんの列であったり、売り上げだったり彼らのパフォーマンスの動画だったり全部チェックするっていう形だったので。純烈は何年もかけてじっくりコトコトだったんですけど、モナキに関しては、若い皆さんとインターネットとこの時代の流れでいうとものすごく早いので、また純烈とは全く真逆。でも自分としてはこっちの世界の方がやりやすくて。自分は飽き性なので、よく16年純烈コツコツやったなっていうそっちの方が自分にとっては大変なことで。

子供が4人いるので、若い4人の子供たちと一緒に今回の『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』の歌詞とかいろいろ協力してもらったり。あと娘は僕がお父さんだってことを（周りに）言ってないんですよ。でも学校の教室でモナキとかおヨネとかじんとかいろんな話になっていって。最終的には友達に“一緒に踊ろう”って言われて、言えないから嫌々踊ったっていう。うちの娘はじん推しで、正当な二枚目が好きという話なので。

■「4人でカラオケに行ったり」 デビューまで重ねた努力

――デビューが決まってから皆さんが一生懸命やったことがあれば、教えてください。

じん：レッスンを重ねたというところで。当たり前ではないんですけれども、レッスン自体も。僕たち本当に恵まれた環境で、ダンスとボイストレーニングを並行して週に2回。最初の方は個人レッスンもさせていただいたりして、それを2年弱やらせていただいたということです。

おヨネ：私は自主練習が大きいかなと思います。家でダンスを練習する方法が分からなかったんですけど、全身鏡を買って鏡で練習したりとか。ただ家で練習しすぎて下の（部屋の）人から苦情が来てしまったということもあったりして。なので事務所のスタジオをお借りしてダンスの練習をしたり、歌の練習をしたり、カラオケでみんなで集まって練習したりということを頑張りました。

――髪形はどう決めたんですか？

おヨネ：髪形はマネージャーからヒゲも伸ばすように指示を受けたんですけど、最終的に事務所のスタッフのアドバイスがあっておかっぱの形に落ち着きました。

――ケンケンさんとサカイJr.さんの一生懸命やったことはなんですか？

ケンケン：練習もそうですけど、僕ら4人でカラオケに行ったりだとか4人であわせて自主練も行いましたし、ここから先自分たちがどうなっていきたいのかっていうミーティング・話し合いもしつつ、今自分たちがどういう状況でいるのかを、全国出る前まではちょくちょくみんなで集まってお話をしてという感じで臨んでいました。

サカイJr.：会社員だったので、撮られる経験がほとんどなくて。実際に撮ってみると全然自分が思っている動きや顔じゃなかったので、デビューが決まってからは自分が思ったとおりの表現ができるようになりたいなと思っていたので何度も撮って練習をしていました。

■純烈・酒井一圭「モナキのバーターでいろんな番組に」

――ファンの皆さんに代表してメッセージをお願いします。

ケンケン：モナキこれから4月8日をスタートとして本当に皆さんに愛されるような、それこそ今たくさんのファンの方々がいらっしゃいますので、今TikTokを見て来ていただいた方ももちろん、初期の頃に応援していただいた、純烈さんの（ファンの）マダムの方々だったり、たくさんの幅広い方々に応援していただけるようなグループを目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

――酒井さんからモナキにエールをお願いします。

酒井：純烈はメンバーがいろいろチェンジ・卒業したんですけど、このメンバーにもちゃんとこの世界で一本立ちできるように、食べられるように頑張ってほしい気持ちもあって。

ただそんなに簡単な世界でもないというのも分かったと思うので、ここからは一人ひとり含め“スーパー4人”が集まってすごいグループなんだぞっていうことを知らしめてほしいので、一人ひとりの実力も上げていただいてすごいグループになっていただければと思います。純烈はモナキのバーターでいろんな番組に出させていただきたいと思っていますので、そこんところよろしくお願いします（笑）