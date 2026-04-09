俳優の石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。「不倫は文化騒動」で支払った違約金額をぶっちゃけた。

この日は、俳優の石田純一の自宅で、石田の寝室を片づける企画で、助っ人にギャル曽根が登場。

96年に週刊誌が石田と女性モデルとのスキャンダルを報道したが、そこで“不倫は文化”騒動が巻き起こり、大きな話題を呼んだが、ギャル曽根が「あの事件があって、仕事がちょっと減ったとかありました？」と聞くと、石田は「めちゃくちゃ減りました」と答えた。

石田の妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子も「ちょっとじゃないでしょ？全部でしょ」と言うと、石田も「いったん、CMは全部終わりました」とうなずいた。

ギャル曽根が「違約金とかは？出てきたんですか？」と突っ込むと、石田は「やっぱり、CMの場合は違約金とか、返還するっていうやつがあって」と説明。「ちなみにおいくらくらい？今だから言える」という直球質問に「6000万円くらい」と明かした。

驚く声に東尾は「それ1回だけじゃないんだよ。違約金払っているの、ほかにも何回もあるんだよ」と、その後も不祥事を起こしていることをチクリを指摘していた。