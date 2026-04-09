ビッケブランカ、Novel Coreとコラボした新曲「Beast ≠ Knight」がドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のOPテーマに決定

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ビッケブランカの新曲「Beast ≠ Knight（feat. Novel Core）」が、4月24日からテレビ朝日系で放送される新金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマに決定した。

■4月9日のスペシャルイベントで初披露

ビッケブランカは4月9日、東京・Zepp Haneda（TOKY）でスペシャルイベント第6弾『VK Blanka presents RAINBOW ROAD -透-』を開催。

今回は、約2年ぶりとなる対バン形式で、Chilli Beans.とNovel Coreが出演。ライブで盛り上がる「Ca Va?」「×L×C×A×」や「ポニーテイル」「Lucky Ending」など春らしい選曲も織り交ぜた構成に加え、Chilli Beans. とNovel Coreとのコラボ曲も届けた。

最後は全員を呼び込み、オールラインナップで「ウララ」を披露し、会場は終始、笑顔と熱気にあふれた。

そしてステージ上のMCで、Novel Coreとの初タッグで新曲「Beast ≠ Knight（feat. Novel Core）」を制作したことを発表。さらに、同楽曲がドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマとして起用されることが明かされ、会場の期待は一気に高まった。

その熱気のまま、ビッケブランカ×Novel Coreの特別なコラボレーションによる新曲「Beast ≠ Knight（feat. Novel Core）」を早くも初披露。怪しげな魅力を放つ一曲に、ふたりの掛け合いがスリリングな展開を生み出し、会場は熱気に包まれた。なお、本楽曲のリリース日は後日発表される。

また、この日の公演では、9月から『VK Blanka Joyride to 10th Tour』を開催することも発表された。詳細はオフィシャルサイトで。

■【画像】Novel Coreのアーティスト写真

■【画像】ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のメインビジュアル

■【画像】ツアーの告知ビジュアル

■関連リンク

『VK Blanka Joyride to 10th Tour』の詳細はこちら

https://vickeblanka.com/news/detail.php?id=1132617

金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/yomeisareo/

ビッケブランカ OFFICIAL SITE

https://vickeblanka.com/