情報キャスターを務める９日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）のオープニングに“遅刻”した同局の小室瑛莉子アナウンサーが、同番組の取材で訪れたテーマパークでのオフショットを公開した。

小室アナは９日、自身のインスタグラムを更新。「ジュビリーブルー ＃ディズニーシー ＃めざましテレビ」と記し、東京ディズニーシーでのショットをアップ。カチューシャなどディズニーグッズを付けたショットがかわいいと話題になっている。

この投稿には、「朝からめっちゃ可愛い 元気もらえました」「好きになっちゃうかも」「可愛くてお似合いです」「めちゃめちゃかわいい」「今日のオープニング笑ってしまいました 生放送だからこんなことあるんですね」「こむっち大好き」「なまらめんこくて」「いつ見ても元気そうでカワイイ」などのコメントが寄せられた。

小室アナはこの日の生放送のオープニングにアナらが並んであいさつする場面に不在で、遅れて登場。メインキャスターの同局・伊藤利尋アナから「何があったの？どうしたの？」と尋ねられると小室アナは「向こうのテレビ見て…オープニングが始まって…失礼しました」と謝罪。伊藤アナから「何のテレビ見てたの？」と突っ込まれると「めざましテレビ」と返し、“天然ぶり”にスタジオが笑いに包まる場面があった。