◆パ・リーグ 日本ハム４―２楽天（９日・楽天モバイル）

日本ハムの新庄剛志監督が、６回に同点に追いついた３連打の裏側を語った。

６回、代わった楽天の２番手・内から矢沢が右翼線二塁打で出塁すると、水野が中前打でつないで無死一、三塁。続く奈良間の場面は、ベンチに動きがあるかと思われたが強攻策で同点の中前適時打を放った。

その直後に、清宮幸が決勝の３ラン。新庄監督は「普通、普通。それぐらいやってもらわな」と清宮幸にはいつもの塩対応だったが、「その前の奈良間くん、水野くん、矢沢くん、うれしかったね。必死なんで今、彼たちは。打たせてあげたいなという気持ちで、何もサイン出さずに、やってくれると信じて、ほんまにやりやがった、ビックリした」と明かした。

サインが出そうな場面だっただけに「たぶん、世界中のみんなが思ってる（笑）。必ず奈良間くんのところ、（何か）あると思ったでしょ？ 調子いいから１番なんだから。きれいにセンター前打ってくれてね。本人が一番うれしかったんじゃないですか。打たせてくれたって。次はないよ（笑）」と語っていた。