4月9日放送のABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話で、結婚にかかる“お金”の現実を突きつけるモデルの彼女と、夢を語る彼氏との大激論が勃発。スタジオから旅を見守る藤本美貴も、思わず猛烈なダメ出しを繰り出す場面があった。

【映像】スタイル抜群…元アイドルの全身ショット

付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが「結婚か別れか」を決断する“恋人として最後”の旅行を描く同番組。今回対立したのは、超倹約家で元アイドルの29歳美女モデル・ルナと、貯金ゼロながら浪費家で給料は全て飲み代に使ってしまうという永遠の少年のような31歳彼氏・ユウキだ。

「自分が我慢した状態の生活をしたくない」「子どもに我慢させたくない」と語るユウキは、東京都内で子どもを育てるには1人1000万円必要だとネットで調べた知識を披露。今の自分たちの収入では2人3人と育てるのは難しいため、経済的に余裕ができる状態になってから結婚したいと主張した。これには、スタジオ見届け人の藤本も「平均年収で子供3人を育ててる人をなんだと思ってるんだ」と疑問を呈し、猛烈なダメ出しを繰り出した。

しかし、現在貯金ゼロでありながら「35歳までに理想の生活を手に入れたい」と語るユウキに対し、ルナは「あと4年しかないわけやで。だったらもっとやらないと無理だよ。無理マジで」と猛烈なダメ出し。「数字を提示してくれないと納得いかない」「大して給料上がってないやん」と容赦ない現実を突きつけた。

ルナからの容赦ない正論の連続に、ユウキも「お前なんかできひんって言ってきたけど、俺はやりたいと思ってるから」とプライドを深く傷つけられた様子を見せ、話し合いは「お風呂入ろう」と一時中断。理想ばかりを語る彼氏と、現実的な彼女の残酷なコントラストが描かれる展開となった。