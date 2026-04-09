7日、東京都中央区の公式X（旧Twitter）は「不審者に注意！」と投稿した。投稿によると6日22時35分頃、中央区日本橋人形町1丁目の路上にて帰宅中の女子高生を見て「ウインク」をした男性がいるという不審者情報があったのだという。

中央区は「不審な人を見かけたら、ためらわずに110番通報してください」とし注意を呼び掛けている。

ネットでは「ウインクしただけで不審者扱いなのかよ」「目がかゆかっただけかもしれないじゃん」といったツッコミの声が相次ぎ、中央区が地元だというお笑い芸人、ジャングルポケットのおたけも「もう少し詳しく教えて下さい」と反応するなど話題になった。

ここまでであれば、「ちょっと変な不審者情報」で話は済んだのだが、この話には続きがある。「ウインク男」の投稿から約12時間後、追加情報が中央区から発表された。それによると、「女子高校生はニヤニヤしながら近づく男性に、すれ違いざまにウインクされ、身の危険を感じ警察に相談した」とのことであった。

ニヤニヤしながら近づくのは、誰がどう見ても「不審者」であり、ネットでは「やっぱり不審人物じゃん」「中央区の注意喚起は正しかったのか」といった声が相次いだ。

また、中央区では3月30日にも「女性が帰宅途中、男につきまとわれました」という不審者情報を投稿しており、「ウインク男」に対しての注意喚起は妥当であった事がうかがえる。

なお、ウインク男のポストは、2万リポストを記録した一方、追加情報は2000リポスト程度に留まっており、危険人物であったことがあまり周知できていない様子であった。

もっとも140文字程度で、不審者情報の全てを伝えるのは難しいと思われるが、中央区の公式Xとしては「やるべきことをやった」と言えそうだ。