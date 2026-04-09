キスマイ宮田俊哉、『ニコニコ超会議2026』コスプレ＆盆踊り参戦 『宮田ニキ生』公開生放送も決定
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、26日に千葉・幕張メッセで開催される『ニコニコ超会議2026』内イベント「超コスプレ」「超ニコニコ盆踊り」に出演することが決定した。また「超スペシャルステージ」では、月1冠番組『キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!』の公開生放送も実施する。
【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら
今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント『ニコニコ超会議2026』の3つの企画に宮田が参加。「超コスプレ」ステージでは、宮田がコスプレ衣装で登場してトークを展開する「宮田俊哉のコスプレトークショー」を実施する。
昨年出演した『池袋ハロウィンコスプレフェス 2025』で披露したオリジナルキャラクターのコスプレをはじめ、これまで宮田がイベントやSNSで披露してきたコスプレについて、キャラクターの選定理由やメイク・衣装の裏話、今後挑戦してみたいコスプレについて語る。
『超ニコニコ盆踊り』では、コスプレ衣装から法被に着替え、「超ニコニコ盆踊り」ブース内の「超ネオやぐら」に登場。人気アニメソングに合わせたパフォーマンスを披露する。さらに、「超スペシャルステージ」で行う『キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!』公開生放送では、特別ゲストを迎え、ここでしか聞けない貴重なトークを繰り広げる。ゲストは後日発表予定だ。
【集合ショット】カワイイ！サメに驚く芳根京子＆宮田俊哉ら
今年で15年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント『ニコニコ超会議2026』の3つの企画に宮田が参加。「超コスプレ」ステージでは、宮田がコスプレ衣装で登場してトークを展開する「宮田俊哉のコスプレトークショー」を実施する。
『超ニコニコ盆踊り』では、コスプレ衣装から法被に着替え、「超ニコニコ盆踊り」ブース内の「超ネオやぐら」に登場。人気アニメソングに合わせたパフォーマンスを披露する。さらに、「超スペシャルステージ」で行う『キスマイ宮田のニコ生やったってit’s Alright!』公開生放送では、特別ゲストを迎え、ここでしか聞けない貴重なトークを繰り広げる。ゲストは後日発表予定だ。