ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、4月4日・5日の2日間にわたり東京・有明アリーナにて開催したワンマンライブ『ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”』DAY2セットリストの公式プレイリストを公開した。

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同公演は1996年の結成から30周年を迎えるバンドのアニバーサリーイヤーの開幕を告げる公演となる。ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、4月にインドネシア・ジャカルタ公演、6月～7月に中南米ツアーを行った後、10月～11月にライブハウスツアー「Midage Fanclub」全6会場12公演を開催。さらに1月～3月には19都市21公演のホールツアー、4月には兵庫・GLION ARENA KOBEおよび神奈川・ぴあアリーナMMでのアリーナツアーも予定されている。あわせて、12月2日には東京・両国国技館にて後藤正文の50歳バースデーパーティーの開催も発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）