【デザインココ：「学園アイドルマスター」『Re;IRIS』花海咲季/月村手毬/藤田ことね】 4月28日より順次受注開始

デザインココは、「学園アイドルマスター」よりユニット「Re;IRIS」の花海咲季、月村手毬、藤田ことねのフィギュアが4月28日より順次受注を開始する。第1弾の花海咲季が4月28日、第2弾の月村手毬が5月中旬、第3弾の藤田ことねが6月上旬より受注を予定している。

本商品は「学園アイドルマスター」より花海咲季、月村手毬、藤田ことねをユニット「Re;IRIS」衣装でフィギュア化したもの。2月に開催された「ワンダーフェスティバル2026[冬]」に原型が公開され、イラストを元に立体化され、それぞれのポーズや表情なども再現されている。

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