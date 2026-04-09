デザインココ、「学園アイドルマスター」より「Re;IRIS」の花海咲季が4月28日に受注開始月村手毬、藤田ことねも順次受注開始予定
【デザインココ：「学園アイドルマスター」『Re;IRIS』花海咲季/月村手毬/藤田ことね】 4月28日より順次受注開始
デザインココは、「学園アイドルマスター」よりユニット「Re;IRIS」の花海咲季、月村手毬、藤田ことねのフィギュアが4月28日より順次受注を開始する。第1弾の花海咲季が4月28日、第2弾の月村手毬が5月中旬、第3弾の藤田ことねが6月上旬より受注を予定している。
本商品は「学園アイドルマスター」より花海咲季、月村手毬、藤田ことねをユニット「Re;IRIS」衣装でフィギュア化したもの。2月に開催された「ワンダーフェスティバル2026[冬]」に原型が公開され、イラストを元に立体化され、それぞれのポーズや表情なども再現されている。
📢受注期間決定📢- デザインココ (@designcoco_t) April 9, 2026
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雨上がりのアイリス
Re;IRIS
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「#学園アイドルマスター」より『Re;IRIS』の #花海咲季、#月村手毬、#藤田ことね 3人のスケールフィギュア受注期間が決定しました‼️
期間は画像に記載💡受注開始をお楽しみに✨#学マス #デザインココ pic.twitter.com/huYeYC6Bqy
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