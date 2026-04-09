新作サニタリーショーツ「雲パンツ」♡快適すぎる履き心地に注目

デリケートな時期も、少しでも心地よく過ごしたい♡そんな女性の想いに寄り添う「雲パンツ」が登場しました。肌触りの良さと機能性にこだわり、毎日使いたくなる快適さを追求したサニタリーショーツです。履くだけで気分まで軽くなるような、新しいインナー習慣をチェックしてみてください♪

こだわり抜いた履き心地♡

「雲パンツ」は、綿95％＋ポリウレタン5％のやわらかな素材を使用し、肌にやさしい着用感を実現。

締め付け感が少なく、長時間でもストレスフリーに過ごせるのが魅力です。デリケートな時期だからこそ、肌へのやさしさを重視した設計になっています。

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便利な機能が充実

ナプキンの羽を隠せる二重構造や、カイロや予備ナプキンを収納できる「思いやりポケット」を搭載。

さらに吸水生地と防水生地を組み合わせ、機能面でもしっかりサポート。ナプキンと併用しやすく、安心感のある使い心地を叶えます。

カラー・サイズ＆価格

価格は2,280円（税込）。カラーはブラック・ベージュ・ブルーの3色展開。

サイズはS・M・L・XL・2XLと幅広く、自分に合ったフィット感を選べます。2026年4月8日（水）より発売、公式オンラインストアにて販売されています。

心も体もやさしくケア

雲パンツは、快適さと使いやすさを両立した新しいサニタリーショーツ♡細部までこだわった設計で、デリケートな時期をより心地よくサポートしてくれます。

日常に寄り添うアイテムとして、ぜひ取り入れてみてください♪