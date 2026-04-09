原油高が続けば、「値上げを避けることはできない」。ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井社長が今後の価格設定について危機感を示しました。

イラン情勢の悪化の影響について、8月までは素材調達のめどが立っており、生産や物流への影響は限定的だと説明したファーストリテイリング。

しかし、柳井社長は今後、価格への影響が避けられないと話しました。

ファーストリテイリング 柳井正 会長兼社長

「東南アジアは一番影響を受けています。やっぱり油がなければ何もできないですよね。そういうことに関して、もっと悲鳴をあげないと、僕はいけないんじゃないかなって思います。（商品の）値上げをうちだけが避けることはできないですよね」

ただ、「買ってもらうために我慢できるところは我慢する」とも述べ、価値ある服の提供に注力すると強調しました。

一方、ファーストリテイリングは、今年8月までの1年間の業績予想について、売り上げが3兆9000億円、最終利益が4800億円と、ともに過去最高を更新する見通しだと発表。国内や北米での販売好調を背景に、強気の見通しを示しています。