スノーボード女子アルペンの三木つばき（22＝浜松いわた信用金庫）が9日、静岡県浜松市で行われたシーズン報告記者会見を開き、改めて2030年のフランス・アルプス五輪での金メダル獲得に意欲を見せた。「オリンピックの借りはオリンピックでしか返せない。絶対に4年後、金メダルを獲ってやろうと思っています」と出場なら自身3度目となる大舞台を見据えた。

25〜26年シーズンはW杯で通算4勝を挙げ、アルペン総合とパラレル大回転の種目別で2季連続総合優勝を飾った。それでもメダルを期待されたミラノ・コルティナ五輪は6位。「何かが悪かったわけではない。実力負けです」と素直に受け止めた。地元からのサポートには「メダルを持ってこられなかった（悔しい）思いはありますが、スノーボードをずっとやってきて良かったと思えるシーズンでもあった。皆さんの応援を近くで感じられたシーズンでもありました」と感謝した。

来季は「新しい環境を求めて練習場所を増やしたい」と話し、高校時代に取り組んでいたキックボクシングに再挑戦するという。さらに、現在、新たな海外拠点としてチリや北欧を調査中。「しっかり上を目指して、トップ選手として立ち位置を高めていきたい」と今後の取り組みを力強く話し、前を向いた。