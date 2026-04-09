ＳＫＥ４８・中坂美祐が活動再開　マネジャーとの不適切と受け取られかねないやり取りで活動自粛

１月から活動を自粛していたＳＫＥ４８の中坂美祐（２０）が、１０日から活動再開することがわかった。公式サイトで９日に発表された。

グループ公式サイトは「Ｔｅａｍ Ｅ 中坂美祐 活動再開のご報告」のタイトルで「Ｔｅａｍ Ｅ 中坂美祐に関してご報告させていただきます。２０２６年１月８日よりＳＫＥ４８の活動を自粛させていただいておりましたが、明日、２０２６年４月１０日から活動を再開させていただくことになりました」と記載。

「各種サービスの再開も４月１０日からとさせて頂きます。・ＳＫＥ４８ Ｍａｉｌ → ２０２６年４月１０日 ００：００より再開 但し４月１２日に予定しておりますＦＣ会員限定バスツアー『家族旅行２０２６』は不参加となります。また、ＳＫＥ４８ ミミフィーユとしての活動再開は未定となりますので、決まり次第お知らせいたします」とした。

「上記以外のメディア出演・イベント出演・広告出演などの対外的な活動につきましては、スポンサー様・メディア様・関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定です。これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます」とつづった。

中坂は１月に、マネジャーだったスタッフとの間で「不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動」があったことから活動を自粛。当該スタッフは懲戒処分となった。