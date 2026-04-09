5月29日に公開される是枝裕和監督作『箱の中の羊』が、第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式出品されることが決定。あわせて、本ポスターと場面写真が公開された。

参考：千鳥 大悟を主演に抜擢した是枝裕和監督の眼差し 『箱の中の羊』で期待される“クセの強さ”

本作は、『そして父になる』『万引き家族』『ベイビー・ブローカー』『怪物』などを手がけてきた是枝が監督・脚本・編集を務めるオリジナル映画。是枝監督が本作で描くのは、息子を亡くして2年になる甲本夫婦が、ヒューマノイドを息子として自宅に迎え入れる新たな家族の物語だ。

ヒューマノイドを息子として迎え入れることになった建築家の音々を綾瀬はるか、音々の夫で工務店の二代目社長・健介を千鳥の大悟がそれぞれ演じる。なお、大悟は本作が初の主演作となる。そして2人の息子である翔、その姿をしたヒューマノイドを、耼木里夢が務める。

是枝監督作品がカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出されるのは、2023年の『怪物』以来3年ぶり、8回目の選出。カンヌ国際映画祭への出品自体は10回目となる。これまで、2004年『誰も知らない』で主演・柳楽優弥が最優秀男優賞を受賞、2013年『そして父になる』で審査員賞を受賞、2018年『万引き家族』で最高賞のパルムドールを受賞、2022年『ベイビー・ブローカー』でエキュメニカル審査員賞と主演のソン・ガンホが最優秀男優賞を受賞、前回2023年の『怪物』では脚本賞と日本映画初となるクィア・パルム賞を受賞するなど、数々の賞に輝いてきた。

本作は国内に留まらず、北米（NEON配給）をはじめ、韓国、タイ、台湾などのアジア各国・地域、フランス、イタリア、ドイツ、イギリス、スペインなどヨーロッパ諸国、南米や豪州など、世界184の国と地域での配給が早くも決定している。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、綾瀬と大悟演じる夫婦と、ヒューマノイドの息子による一家の姿が描かれている。森で見上げる彼らの目に映るものとは。彼らの選択と未来を期待させる印象的なデザインとなっている。

また、『箱の中の羊』公開に先立ち、国立映画アーカイブで是枝裕和監督のレトロスペクティブの開催が決定。TVドキュメンタリーから出発し、最初の劇場長篇『幻の光』以来、国内外で高い評価を獲得してきた是枝監督。家族のあり方、個人と集団、社会制度など現代のさまざまな問題に向き合い続けてきたフィルモグラフィーを辿りながら、その作家性を探求する。

コメント●是枝裕和（監督）苦楽を共にしたスタッフ、キャストと一緒にまたあの場所に立てることをまずは喜びたいと思います。久しぶりのオリジナル脚本でもあり、この作品が何を描こうとして、どこに辿り着いたのか？まだ自分でもはっきりとは掴めていないのですが、作品にとっては最高のお披露目の場を頂けたので、船出をしっかり見届けたいと思います。

●綾瀬はるか（音々役）是枝監督をはじめスタッフの皆さん、大悟さんをはじめキャストの皆さんと一緒に作り上げたこの作品が、カンヌ国際映画祭という特別な場所で、世界中の方々にご覧いただけることを、大変光栄に思います。そして『箱の中の羊』が皆さんの心に響く作品になることを願っています。

●大悟（千鳥）（健介役）カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変嬉しく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です。この映画に関わった全ての人、本当におめでとうございます！僕的にはメチャクチャラッキー！棚ぼた。綾瀬はるかさんとのフランス旅行楽しみです！

（文＝リアルサウンド編集部）