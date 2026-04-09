U−19日本代表FW高岡伶颯の今季が一足早く終了…ヴァランシエンヌが負傷報告
ナシオナル（フランス3部）に所属するヴァランシエンヌは9日、U−19日本代表FW高岡伶颯の負傷による今シーズン終了を明かした。
現在19歳の高岡は昨年8月にサウサンプトンからヴァランシエンヌへレンタル加入。同クラブにとって初の日本人選手として、ここまではリーグ戦16試合に出場し、3ゴールを挙げていた。
しかし、先月末に行われたU−19日本代表のウズベキスタン遠征の際に足の疲労骨折を負った高岡は、今季中の復帰が困難となったことで、一足早くクラブを離れることが決定した。
クラブの発表によると、高岡は保有元のサウサンプトンには戻らず、日本に帰国してリハビリを行っていくことになるようだ。
現在19歳の高岡は昨年8月にサウサンプトンからヴァランシエンヌへレンタル加入。同クラブにとって初の日本人選手として、ここまではリーグ戦16試合に出場し、3ゴールを挙げていた。
しかし、先月末に行われたU−19日本代表のウズベキスタン遠征の際に足の疲労骨折を負った高岡は、今季中の復帰が困難となったことで、一足早くクラブを離れることが決定した。
クラブの発表によると、高岡は保有元のサウサンプトンには戻らず、日本に帰国してリハビリを行っていくことになるようだ。
【投稿】高岡の早期離脱を発表
Victime d'une fracture au pied en sélection, Rento Takaoka doit mettre un terme prématuré à sa saison avec le VAFC.— Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) April 9, 2026
Merci pour tout, Rento 🙏
Le lien de l’article 📝 : https://t.co/P0S6cdnCoX pic.twitter.com/qDlaZl58Rh