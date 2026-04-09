　9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円安の5万6080円と急落。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては184.68円高。出来高は4414枚となっている。

　TOPIX先物期近は3738ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.47ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56080　　　　　-230　　　　4414
日経225mini 　　　　　　 56080　　　　　-230　　　 69183
TOPIX先物 　　　　　　　　3738　　　　 -14.5　　　　7009
JPX日経400先物　　　　　 33695　　　　　-195　　　　　54
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　　+0　　　　 479
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース