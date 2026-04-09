9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円安の5万6080円と急落。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては184.68円高。出来高は4414枚となっている。



TOPIX先物期近は3738ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.47ポイント安で推移。



○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 56080 -230 4414

日経225mini 56080 -230 69183

TOPIX先物 3738 -14.5 7009

JPX日経400先物 33695 -195 54

グロース指数先物 734 +0 479

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース