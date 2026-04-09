【ユニクロの白パンツ】が着回し力高い！ 40・50代が即マネしたい「最旬コーデ」

軽やかな着こなしを楽しみたい春コーデ。ボトムス選びに悩んだら、清潔感があって好印象が狙える白パンツをぜひ候補に。今回紹介するのは、オンオフ問わず大人コーデに取り入れやすい【ユニクロ】の白パンツを使った、おしゃれさんの着こなし。きれいめにもカジュアルにも合わせやすいから、気になったらぜひマネしてみて。

きれいめスタイルにスニーカーで抜け感を

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ストンと落ちるシルエットと清潔感のある白で、きれい見えが狙えるワイドパンツ。ハイウエストデザインなので、トップスをインするとスタイルアップが期待できます。トレンドのグレーを合わせたアウターは素材感が柔らかな印象で、コーデ全体が軽やかに。シューズがスニーカーでも上品にまとまっています。

デニムブルーが爽やかな差し色に

トレンド感のある配色トップス × 白パンツなら、ワンツーコーデもサマ見えが狙えます。襟元や袖口がデニム素材になっており、爽やかなブルーがコーデの差し色に。首元もすっきり見えて、春のお出かけにぴったりです。デニムジャケットを肩掛けや腰巻きにするのもいいかも。

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writer：Emika.M