◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―０ヤクルト（９日・甲子園）

ヤクルトは昨年のリーグ覇者・阪神に敗れ開幕から４カード連続の勝ち越しとはならなかったが、０・５ゲーム差で首位をキープしている。

先発した奥川恭伸は３回まで無失点と上々の立ち上がりだったが、４回先頭に森下に左翼スタンドに運ばれ先制点を奪われた。続くに佐藤に左翼線二塁打を浴び、なおも無死二塁のピンチ。続く大山に６球目のフォークを左前にはじき返される適時打を浴び、３連打で２点を失った。

池山監督は相手主軸に打ち込まれ「やはり強力なクリーンアップやな。失投というか狙い球が来たらやっぱり１発でしとめるのはさすが」と脱帽した。

打線はプロ初先発の右腕・茨木を相手に、６回まで５安打を放つも本塁が遠く０行進が続いた。７回も２番手の桐敷の前に無得点。その裏２死一、二塁の場面で中断後、降雨コールドでゲームセットとなり今季初めてのカード負け越しを喫した。指揮官は「王者阪神さんに当然勝ち越しというところを目指してきた」。１０日からは巨人との３連戦（東京ドーム）が控えており「場所も相手も変わるので明日切り替えて。しっかり準備して戦いたいなとは思います」と出直しを誓った。