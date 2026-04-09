全国16会場で新商品を体感できる展示会！ ニチベイ「ネオフェスタ2026」

記事ポイント ニチベイ新商品展示会「ネオフェスタ2026」を全国16会場で順次開催2026年発売の新商品や窓まわり・間仕切り商品をまとめて紹介アップサイクルのノベルティや体験コーナーで魅力を体感 ニチベイ新商品展示会「ネオフェスタ2026」を全国16会場で順次開催2026年発売の新商品や窓まわり・間仕切り商品をまとめて紹介アップサイクルのノベルティや体験コーナーで魅力を体感

ニチベイは新商品展示会「ネオフェスタ2026」を2026年5月14日の東京会場から順次開催します。

住宅向け窓まわり商品と住宅・オフィス向け間仕切り商品を全国16会場で紹介する展示会です。

昨年好評の体験コーナーをさらに充実させ、商品を見て触れて確かめられる内容となっています。

ニチベイ「ネオフェスタ2026」

イベント名：ネオフェスタ2026主催：ニチベイ開催開始日：2026年5月14日開催会場数：全国16会場主な内容：2026年発売の新商品、住宅向け窓まわり商品、住宅・オフィス向け間仕切り商品の紹介

「ネオフェスタ2026」は、2026年発売の新商品をはじめ、住まいとオフィスを彩る多彩な製品を紹介する展示会です。

ブラインドやロールスクリーンなどの窓まわり商品に加え、空間を柔軟に仕切る間仕切り商品も揃います。

会場は東京を皮切りに、大阪、名古屋、新潟、広島、仙台、さいたま、札幌、福岡、横浜、長野、金沢、神戸、静岡、府中、熊本で順次開催されます。

商品展示だけでなく、昨年好評だった体験コーナーもより充実した内容で展開されます。

実際の使い心地や質感を確かめながら、ニチベイの新しい提案に触れられる構成です。

環境配慮への取り組みとして、廃番となる生地を活用したアップサイクルのオリジナルノベルティも用意されます。

限られた資源を再利用しながら新たな価値を生み出す姿勢も、この展示会の見どころのひとつです。

会場ではブラインド、ロールスクリーン、間仕切り商品などを具体的に見比べられます。

新商品から定番アイテムまで一度に確認でき、空間づくりの幅が広がる展示内容となっています。

住宅向けとオフィス向けの提案をまとめて見られるため、用途に合わせた比較がしやすい点も魅力です。

全国16会場で順次開催されるため、各地でニチベイの新しい商品提案に触れられます。

体験コーナーの充実によって、製品の特長をより具体的に理解しやすくなっています。

アップサイクルのノベルティを通じて、商品展示とあわせて環境配慮の取り組みにも触れられます。

ニチベイネオフェスタ「ネオフェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. ネオフェスタ2026はいつから開催されますか？

A. ネオフェスタ2026は2026年5月14日の東京会場から開催されます。

Q. ネオフェスタ2026では何が紹介されますか？

A. 2026年発売の新商品に加え、住宅向け窓まわり商品や住宅・オフィス向け間仕切り商品が紹介されます。

Q. ネオフェスタ2026の特徴は何ですか？

A. 昨年好評だった体験コーナーがさらに充実し、アップサイクルによるオリジナルノベルティも展開されます。

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