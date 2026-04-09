8人組アイドルグループ・log youの初レギュラーラジオ番組『原口あきまさ と log youのそれ！頂きっ』が、4月5日よりRKB毎日放送でスタートした。

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同番組は毎週日曜21時30分から放送。原口あきまさの「サービス精神」と「包容力」を活かし、log youのメンバーが芸能界の歩き方を学んでいく「育成＆癒やし系バラエティ」をコンセプトとしている。メンバーが抱える「悩み」や「苦手意識」を、原口が「それ、こう考えたら面白くない？」とポジティブに変換しながら、アイドルの頂きを目指す内容だ。

初回放送ではメンバー全員が挨拶を行い、前半は松本玲奈、久保怜音、竹内月音の3名が出演。log you公式Xでは、ラジオブースに集合したメンバー8人と原口の写真が投稿された。

松本は放送後、「たっっっくさんお話ししてとってもたのしかったのーーー！パパが聴いてくれたみたいで『人の話はちゃんと聞くんやで。』って連絡がありました」と感想を投稿している。また番組公式Xでは、原口にプレゼントしたシールに拒絶反応を示される場面が紹介され、久保が「ごめんなさい笑」と返すやりとりも見られた。

（文=本 手）