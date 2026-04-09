◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 2x-1 ロッテ(9日、京セラドーム)

ここまで4連敗中のロッテ。この日もサヨナラ負けを喫し、5連敗となりました。

この日の先発は西野勇士投手。四球でランナーを背負うも、2回まではノーヒットに抑えます。そんな中、ロッテ打線は先制のチャンス。対するオリックスの先発・宮城大弥投手を前に3回の先頭打者・友杉篤輝選手が2塁打で出塁します。しかしゴロの間のタッチアウトや盗塁死などで、3塁までランナーを進められず。先制点の好機を逃しました。

するとその裏には、西野投手が1アウトから連打を浴びると、2アウトからもヒットを浴び、満塁のピンチを招きます。ここで太田椋選手の先制タイムリーを浴び1失点。投手戦の展開とする中で、先制点を献上しました。

それでも6回にはロッテ打線も反撃。先頭からの連打で無死満塁の好機をつかみます。ここから2アウトまで追い込まれるも、ここで対する宮城投手が緊急降板。続く2アウト満塁の好機では、2番手・山粼颯一郎投手の前に押し出し四球で同点に追いつきました。

以降はブルペン勝負となる中、得点動かず延長戦に突入。10回は両チーム1番から始まる好打順でのイニングとなりますが、ロッテは無得点に抑えられます。そんな中、裏には6番手の高野脩汰投手が先頭・宗佑磨選手に2塁打で出塁を許すと、続く廣岡大志選手には進塁打で1アウト3塁へ。最後は西川龍馬選手にサヨナラタイムリーを浴びました。