電撃卒業発表のモー娘。牧野真莉愛　インスタでも報告「嘘でしょ」「ひっくり返りそう」「急すぎて動揺」とファン悲鳴

「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が９日、グループの公式サイトで今春のツアーをもって卒業することを電撃発表。自身のインスタグラムでも、卒業を伝えた。

牧野は文書で「ハロプロ研修生で約２年、モーニング娘。で約１２年、今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました。牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います。モーニング娘。’２６ 牧野真莉愛」と報告した。

この電撃発表の投稿には、「嘘でしょ」「ひっくり返りそうだよ」「急すぎてすごく動揺しています」「まさか真莉愛が卒業するとは思っても見なかったからビックリしてる！」「まりあちゃんが居なくなるのは寂しすぎます！」など、衝撃を受ける声もあがったが、「わー…そうか…でもそうだよね…頑張ったねまりあ…お疲れ様」「お疲れ様でした」「幸せであってほしい」「真莉愛なら大丈夫。いつまでも応援する！」などの温かいコメントも寄せられた。