◆パ・リーグ オリックス２ｘ―１ロッテ＝延長１０回＝（９日・京セラドーム大阪）

オリックスがロッテとの死闘を制し、ともに今季初となるサヨナラ勝利で同一カード３連勝を飾った。直前の日本ハム３連戦で３連敗を喫して借金を背負っていたが、貯金を２に戻し、首位・ソフトバンクに１ゲーム差をキープした。

１―１同点の延長１０回、西川龍馬外野手が決めた。１死三塁から中前にはじき返した。サヨナラ打は広島時代の２２年５月７日のＤｅＮＡ戦で本塁打を放って以来３度目で、２３年オフにオリックスにＦＡ移籍後は初の劇的な一打となった。

心配なのは先発の宮城だ。１点リードの６回、２死満塁で佐藤への初球を投げたところで左腕に違和感を訴え、まさかの緊急降板。１ボールからマウンドに上がった２番手・山崎が同点の押し出し四球を与え、宮城は５回２／３を６安打１失点、７奪三振の内容となった。２大会連続でＷＢＣに出場したエースなだけに、軽症であることを祈るばかりだ。

同点の７回からはペルドモ、椋木、マチャド、横山楓が無失点でつないでいた。