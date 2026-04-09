◇パ・リーグ 日本ハム4ー2楽天（2026年4月9日 楽天モバイル 最強パーク）

日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が9日、楽天戦（楽天モバイル 最強パーク）で5号3ランなどマルチ安打3打点をマーク。本塁打と打点でリーグ2冠に躍り出た。

「奈良間が同点タイムリー打ってくれたので、楽な気持ちで打席に入れた。みんなが作ってくれた流れだったので、乗ることができた」

同点に追いついた6回無死一、二塁。打席に立った清宮幸は楽天3番手・加治屋の2球目をフルスイング。勝ち越しの5号3ランを左中間席に運んだ。

「ゲッツーがよぎる場面だったんで、とにかく目付けを高くして、高めのボールを狙って打ちに行った」と振り返り、「頭は越えたかなという感触はあったが、入ってくれて良かった」とうなずいた。

初回にも右前打を放ち、この日は決勝弾を含む2安打3打点。8試合ぶりの一発でリーグトップ5本塁打の万波に並び、打点は11打点で近藤（ソフトバンク）と並びトップタイに躍り出た。万波と並ぶトップタイにも「今日みたいにああいうところで打てるのが大事」と冷静だった。