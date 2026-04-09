◇プロ野球 パ・リーグ オリックス 2x-1 ロッテ(9日、京セラドーム)

オリックスはロッテを相手に3連勝。3戦目のこの日は延長にもつれるロースコアゲームを制し、サヨナラ勝利としました。

この日の先発は宮城大弥投手。初回から藤原恭大選手にヒットを浴びるも無失点でしのぎ、続く2回は三者凡退に抑えます。その後もランナーを背負いながらも粘投。これに応えるように、打線は3回に連打などで2アウト満塁の好機をつかみ、太田椋選手のタイムリーで1点を先取しました。

その後も無失点ピッチングを続けていた宮城投手でしたが、6回には先頭からの連打と四球で無死満塁のピンチを招きます。ここから2アウトまで追い込むも、自らベンチに声をかけて降板。状態が心配される緊急降板となりました。

2アウト満塁のピンチでは、スクランブル登板となった2番手・山粼颯一郎投手が押し出しで同点に追いつかれます。それでもさらなる失点は許さず。「1-1」のまま終盤に突入しました。

決着がついたのは延長10回。両チーム1番から始まる好打順でのイニングとなりましたが、ロッテの攻撃は横山楓投手が無失点でしのぎます。その裏、宗佑磨選手が2塁打で出塁すると、1アウトから打席に向かった西川龍馬選手が粘ったすえ、9球目のストレートをとらえてサヨナラタイムリーとなりました。