【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 共通する2文字は？ ヒントは犬や猫が身にまとっているもの
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、人の心のありようから、少し辛辣（しんらつ）な振る舞い、さらには動物や個人のバックグラウンドにまつわる言葉まで、バリエーション豊かな3語をそろえました。頭を柔らかくして、制限時間1分以内のクリアに挑戦してみてください！
□□げ
□□す
□□み
ヒント：幼い子が一生懸命に尽くす姿や、わざと相手の欠点を並べて悪く言う動作、そして動物の毛のツヤや個人の育ちの良さを表す言葉を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けな」を入れると、次のようになります。
けなげ（健気）
けなす（貶す）
けなみ（毛並み）
どれも正しい日本語になりますね。「けなみ」は動物の毛の質だけでなく、「毛並みがいい」のように人の家柄や育ちを指す際にも使われます。このように一つの言葉が持つ複数の意味を意識することで、語彙のネットワークがより強固に、そして豊かに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人の心のありようから、少し辛辣（しんらつ）な振る舞い、さらには動物や個人のバックグラウンドにまつわる言葉まで、バリエーション豊かな3語をそろえました。頭を柔らかくして、制限時間1分以内のクリアに挑戦してみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□す
□□み
ヒント：幼い子が一生懸命に尽くす姿や、わざと相手の欠点を並べて悪く言う動作、そして動物の毛のツヤや個人の育ちの良さを表す言葉を思い出してみてください。
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正解：けな正解は「けな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けな」を入れると、次のようになります。
けなげ（健気）
けなす（貶す）
けなみ（毛並み）
どれも正しい日本語になりますね。「けなみ」は動物の毛の質だけでなく、「毛並みがいい」のように人の家柄や育ちを指す際にも使われます。このように一つの言葉が持つ複数の意味を意識することで、語彙のネットワークがより強固に、そして豊かに鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)