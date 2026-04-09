【中学受験】「入塾直後の疲れ」は慣れる？ 無理のサイン？ 偏差値別“宿題の捨て方”と親の関わり方
「最近、なんだか疲れているみたい……」
塾通いが始まった小4のわが子を見て、そんな不安を感じている保護者も多いのではないでしょうか。
本格的な中学受験塾に通い始めると、授業の難易度や帰宅時間の遅さ、宿題量の多さなどで生活リズムは大きく変わります。真面目な子ほど無理をしてしまい、睡眠不足や疲労が重なることもあるでしょう。
早稲アカ・駿台で25年以上受験指導に携わる西村創先生に、小4が入塾直後に疲れやすい理由のほか、保護者ができる現実的なサポートについて話を伺いました。子どもの“頑張り”をどう見極め、どこでブレーキをかけるべきか、一緒に考えていきます。
【画像で見る】疲れ切った小4を救う、親ができる3つの現実的サポート
▼【CASE】
小学4年生・女子
性格：真面目で責任感が強く、出された宿題は最後まできちんとやり切ろうとするタイプ。一方で体力にはあまり自信がなく、疲れが溜まると感情の起伏が大きくなることも。
▼【今回のお悩み】
ペンネーム：りんごジャムさん（小学4年生 保護者）
冬期講習から塾に通い始め、帰宅は20時過ぎ。夕飯やお風呂、学校の宿題を終えると、就寝はどうしても22時半を回ります。翌朝は7時前に起床。明らかに睡眠が足りておらず、授業中に集中できているのか心配です。
最近は大好きだった読書やピアノも「疲れたから」とやらなくなり、週末も家でぐったり。生活が「学校と塾」だけになっているように感じます。
まだ通い始めたばかりで、本人は「塾は辞めたくない」と言います。この生活を続けられるのか。親として、どこでブレーキをかけるべきなのか分からず悩んでいます。
メンタル面では、学校とは違うコミュニティーに入ることになるため、目に見えないプレッシャーがかかります。
帰宅が20時を過ぎる本格的な中学受験塾であれば、授業内容も学校より格段にハイレベルです。集中して授業を受けるだけでも大きな消耗につながります。さらに、電車などの通塾による移動時間も体力を奪う要因になります。
判断の1つの目安は、「回復する力」があるかどうかです。週末にしっかり休めば元気が戻る、睡眠時間を確保すれば表情が明るくなるのであれば、一時的な負荷の可能性が高いでしょう。
しかし、睡眠時間を確保しても疲れが抜けない、食欲が落ち続ける、好きなことへの意欲が戻らないといった状態が続く場合は、キャパオーバーと考えられます。意識的にペースダウンを促す判断が必要です。
▼＜子どもが見せるキャパオーバーのサイン＞
・好きなことへのやる気の低下
・朝が起きられない
・食欲が落ちた
・顔色が悪い
・週末休んでも回復しない
など
「一時的な疲れか」「無理をしているのか」を見極めるポイントは、時間とともに改善しているかどうかです。改善の兆しが見えない場合は、早めに調整することが、結果的に長く走り続ける力につながります。
▼1. 塾の宿題を間引く（全部はやらない）
負荷を下げるために、「全て完璧にやろうとしない」という選択肢を持たせましょう。
塾の宿題量は“ホテルのビュッフェバイキング”と例えられるほど膨大です。100％こなせている子は実は多くありません。
塾側も「宿題が少なすぎる」と言われることを避けたい事情があり、ある程度“多め”に出されているのが実情です。「全部やりきれなくて当然」くらいの気持ちで構えることも大切です。
ただし、やみくもに減らすのではなく、理解度に応じて取捨選択することが前提になります。宿題は、授業で理解しきれなかった部分を補う役割もあるからです。
目安の1つが、塾内模試の偏差値です。偏差値60以上であれば、授業内容が学力におおむねマッチしている状態と考えられます。授業中に大半を理解できているなら、応用問題や量をこなす課題を間引いても、大きく遅れる可能性は高くありません。
一方、偏差値40未満の場合は、授業内容が難しく感じられている可能性があります。この場合は量を減らすよりも、基礎問題に絞って確実に理解するなど「質を優先する」工夫が重要です。どこでつまずいているのかを整理することが先決です。
▼2. 家から近い塾に転塾するorオンライン塾や家庭教師に切り替える
通塾に時間がかかることが、就寝時間が遅くなる理由となることもあります。その場合、家から近い塾、あるいはオンライン塾や家庭教師など移動時間を短縮する方法を検討するのも一案です。
大手塾の小4のクラスなら、19時半には終わるところが多いでしょう。家から近ければ、20時前に帰宅し、21時半〜22時には就寝することもできると思います。
仮に片道の通塾時間が1時間近い場合、往復で2時間の移動時間がかかっていることになります。その時間を家での勉強時間や睡眠時間に充てることで、体力面の負担を軽減できるはずです。
▼3. 塾以外の習い事を整理する
物理的に時間を生み出すためには、塾以外の習い事を減らす方法もあります。
ただし、好きな習い事は子どものストレス解消になっている場合もあります。趣味として続けられる範囲に回数を減らす、オンラインでの習い事に変えるなど、子どもの気持ちを聞きながら調整できるとよいですね。
受験期の子をサポートするうえで、「気持ちを軽くすること」よりも「余計な重荷を乗せないこと」も非常に大切です。子どもは、「失敗しても受け止めてもらえる」という安心感があるほど、前向きに努力しやすくなります。
例えば、帰宅後すぐに勉強の進み具合を確認するのではなく、「今日はどんなことを習ったの？」と内容を聞くことから始めてみてください。評価や結果よりも過程に目を向けることで、子どもの心の負担はぐっと軽くなります。
時間配分の調整だけでなく、心穏やかに勉強に向かえるような環境づくりも心がけてあげたいですね。
まずは睡眠の確保から。
※このお悩みは、『塾選』が中学受験予定の保護者50名を対象に行ったアンケート（2026年1月実施）に寄せられた回答から抜粋したものです。
この記事の執筆者：塾選ジャーナル編集部
『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選（ジュクセン）』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
この記事の監修者：受験指導専門家・西村 創 先生
早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsなどで指導歴25年以上。新卒入社の早稲田アカデミーでは、入社初年度に生徒授業満足度全講師中1位に輝く。駿台ではシンガポール校講師を経て、当時初の20代校長として香港校校長を務め、過去最高の合格実績を出す。河合塾Wingsでは講師、教室長、エリアマネージャーを務める。現在は、セミナー講演や書籍執筆、「にしむら先生 受験指導専門家」としてYouTube配信（チャンネル登録13万人超）などを中心に活動。著書は『中学受験のはじめ方』（KADOKAWA）など多数。 http://www.youtube.com/@nishimurasensei(文:塾選 ジャーナル)
塾通いが始まった小4のわが子を見て、そんな不安を感じている保護者も多いのではないでしょうか。
本格的な中学受験塾に通い始めると、授業の難易度や帰宅時間の遅さ、宿題量の多さなどで生活リズムは大きく変わります。真面目な子ほど無理をしてしまい、睡眠不足や疲労が重なることもあるでしょう。
早稲アカ・駿台で25年以上受験指導に携わる西村創先生に、小4が入塾直後に疲れやすい理由のほか、保護者ができる現実的なサポートについて話を伺いました。子どもの“頑張り”をどう見極め、どこでブレーキをかけるべきか、一緒に考えていきます。
「塾のリズムに慣れず、疲れ切っているように見えます」塾・学習塾検索サイト「塾選」のアンケートに寄せられた、保護者からのリアルな相談にお答えします。
▼【CASE】
小学4年生・女子
性格：真面目で責任感が強く、出された宿題は最後まできちんとやり切ろうとするタイプ。一方で体力にはあまり自信がなく、疲れが溜まると感情の起伏が大きくなることも。
▼【今回のお悩み】
ペンネーム：りんごジャムさん（小学4年生 保護者）
冬期講習から塾に通い始め、帰宅は20時過ぎ。夕飯やお風呂、学校の宿題を終えると、就寝はどうしても22時半を回ります。翌朝は7時前に起床。明らかに睡眠が足りておらず、授業中に集中できているのか心配です。
最近は大好きだった読書やピアノも「疲れたから」とやらなくなり、週末も家でぐったり。生活が「学校と塾」だけになっているように感じます。
まだ通い始めたばかりで、本人は「塾は辞めたくない」と言います。この生活を続けられるのか。親として、どこでブレーキをかけるべきなのか分からず悩んでいます。
入塾直後に小学生が疲れやすい理由とは？塾に通い始めたばかりのときは、メンタル面と体力面の両方で負担がかかります。
メンタル面では、学校とは違うコミュニティーに入ることになるため、目に見えないプレッシャーがかかります。
帰宅が20時を過ぎる本格的な中学受験塾であれば、授業内容も学校より格段にハイレベルです。集中して授業を受けるだけでも大きな消耗につながります。さらに、電車などの通塾による移動時間も体力を奪う要因になります。
慣れるか無理か……親としてどう判断すればいい？入塾直後はつらくても、数週間から1〜2カ月ほどで徐々にペースをつかめる子も少なくありません。一方で、時間がたっても疲労感が抜けず、生活リズムが整わない場合は注意が必要です。
判断の1つの目安は、「回復する力」があるかどうかです。週末にしっかり休めば元気が戻る、睡眠時間を確保すれば表情が明るくなるのであれば、一時的な負荷の可能性が高いでしょう。
しかし、睡眠時間を確保しても疲れが抜けない、食欲が落ち続ける、好きなことへの意欲が戻らないといった状態が続く場合は、キャパオーバーと考えられます。意識的にペースダウンを促す判断が必要です。
▼＜子どもが見せるキャパオーバーのサイン＞
・好きなことへのやる気の低下
・朝が起きられない
・食欲が落ちた
・顔色が悪い
・週末休んでも回復しない
など
「一時的な疲れか」「無理をしているのか」を見極めるポイントは、時間とともに改善しているかどうかです。改善の兆しが見えない場合は、早めに調整することが、結果的に長く走り続ける力につながります。
子どもの就寝時間を確保するために、親ができる現実的な調整とサポートでは、子どものキャパオーバーに気付いたらどのようなサポートができるでしょうか。まず大事にしたいのは就寝時間の確保です。小4であれば、遅くとも22時就寝を目指したいところです。ここでは、生活スタイルを整え、負荷を軽減するために保護者ができる調整方法をいくつかお伝えします。
▼1. 塾の宿題を間引く（全部はやらない）
負荷を下げるために、「全て完璧にやろうとしない」という選択肢を持たせましょう。
塾の宿題量は“ホテルのビュッフェバイキング”と例えられるほど膨大です。100％こなせている子は実は多くありません。
塾側も「宿題が少なすぎる」と言われることを避けたい事情があり、ある程度“多め”に出されているのが実情です。「全部やりきれなくて当然」くらいの気持ちで構えることも大切です。
ただし、やみくもに減らすのではなく、理解度に応じて取捨選択することが前提になります。宿題は、授業で理解しきれなかった部分を補う役割もあるからです。
目安の1つが、塾内模試の偏差値です。偏差値60以上であれば、授業内容が学力におおむねマッチしている状態と考えられます。授業中に大半を理解できているなら、応用問題や量をこなす課題を間引いても、大きく遅れる可能性は高くありません。
一方、偏差値40未満の場合は、授業内容が難しく感じられている可能性があります。この場合は量を減らすよりも、基礎問題に絞って確実に理解するなど「質を優先する」工夫が重要です。どこでつまずいているのかを整理することが先決です。
▼2. 家から近い塾に転塾するorオンライン塾や家庭教師に切り替える
通塾に時間がかかることが、就寝時間が遅くなる理由となることもあります。その場合、家から近い塾、あるいはオンライン塾や家庭教師など移動時間を短縮する方法を検討するのも一案です。
大手塾の小4のクラスなら、19時半には終わるところが多いでしょう。家から近ければ、20時前に帰宅し、21時半〜22時には就寝することもできると思います。
仮に片道の通塾時間が1時間近い場合、往復で2時間の移動時間がかかっていることになります。その時間を家での勉強時間や睡眠時間に充てることで、体力面の負担を軽減できるはずです。
▼3. 塾以外の習い事を整理する
物理的に時間を生み出すためには、塾以外の習い事を減らす方法もあります。
ただし、好きな習い事は子どものストレス解消になっている場合もあります。趣味として続けられる範囲に回数を減らす、オンラインでの習い事に変えるなど、子どもの気持ちを聞きながら調整できるとよいですね。
子どもの気持ちを「重くしない」環境づくりも大事中学受験を目指す親子は、どちらも強い不安を抱えがちです。「授業はちゃんと聞いているの？」「こんな成績で大丈夫？」といった親の焦りを感じて、子どもがプレッシャーに思うこともあるでしょう。
受験期の子をサポートするうえで、「気持ちを軽くすること」よりも「余計な重荷を乗せないこと」も非常に大切です。子どもは、「失敗しても受け止めてもらえる」という安心感があるほど、前向きに努力しやすくなります。
例えば、帰宅後すぐに勉強の進み具合を確認するのではなく、「今日はどんなことを習ったの？」と内容を聞くことから始めてみてください。評価や結果よりも過程に目を向けることで、子どもの心の負担はぐっと軽くなります。
時間配分の調整だけでなく、心穏やかに勉強に向かえるような環境づくりも心がけてあげたいですね。
成功へ導く賢者からの金言！生活リズムを整えられない受験は、長続きしません。
まずは睡眠の確保から。
※このお悩みは、『塾選』が中学受験予定の保護者50名を対象に行ったアンケート（2026年1月実施）に寄せられた回答から抜粋したものです。
この記事の執筆者：塾選ジャーナル編集部
『塾選ジャーナル』は、日本最大級の塾検索サイト『塾選（ジュクセン）』が提供する、教育・受験に関する総合メディアです。保護者が知っておきたい受験や進路情報をお届けします。
この記事の監修者：受験指導専門家・西村 創 先生
早稲田アカデミー、駿台、河合塾Wingsなどで指導歴25年以上。新卒入社の早稲田アカデミーでは、入社初年度に生徒授業満足度全講師中1位に輝く。駿台ではシンガポール校講師を経て、当時初の20代校長として香港校校長を務め、過去最高の合格実績を出す。河合塾Wingsでは講師、教室長、エリアマネージャーを務める。現在は、セミナー講演や書籍執筆、「にしむら先生 受験指導専門家」としてYouTube配信（チャンネル登録13万人超）などを中心に活動。著書は『中学受験のはじめ方』（KADOKAWA）など多数。 http://www.youtube.com/@nishimurasensei(文:塾選 ジャーナル)