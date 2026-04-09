アメリカのオーディオメーカー House of Marley（ハウス・オブ・マーリー）から、クラシカルなルックスのレコードプレーヤー「RISE UP TURNTABLE 」が登場しました。

温かみを感じさせるルックスでありつつ、スピーカーを内蔵しているので、ほかの機器と接続しなくてもレコードリスニングが楽しめます。

Bluetooth対応でオーディオの中核に

Image: KANJITSU DENKI

回転数は33/45/78rpmに対応。78回転に対応しているのはいいですね。

ケーブル経由のライン出力のほか、双方向Bluetoothに対応しているので、レコードの音をワイヤレスヘッドホンなどに飛ばして聴くことも、逆にスマホからのサブスク音源などを、このプレーヤーの内蔵スピーカーで鳴らすことも可能です。

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竹素材仕上げとリサイクルフェルト製スリップマットを採用していて、ルックスはかなりナチュラル。カートリッジはオーディオテクニカ AT3600Lが付属します。

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価格は2万4980円（税込）とリーズナブル。

機能も十分だし、セットアップの手間もいらないし、とりあえずレコードの音を自宅でも体験してみたいって人なら、ひとまずこれで十分だと思います。

Source: KANJITSU DENKI