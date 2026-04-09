藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎八段（37）を挑戦者に迎える第84期名人戦7番勝負第1局は9日、東京都文京区「ホテル椿山荘東京」で2日目が指し継がれ、午後9時5分、後手・藤井が136手で勝利した。後手番からブレイクして4連覇へ好発進した。

「よいスタートが切れた。持ち時間9時間で一手一手じっくり考えられる充実感があった」

午後5時半までの夕休憩明け。76手目、駒台から歩を取り出した藤井の右手が予想外の方向へ伸びた。

2筋への歩の叩き。糸谷陣は2筋に銀、3筋に金が控え、4筋の王を守護する。つまり「壁銀」をわざわざ藤井がほぐしに行くとは盲点だった。中盤戦はいきなり寄せ合いへ。容易に土俵を割らない糸谷を正確な寄せで押し切った。

振り駒で後手になり、糸谷が初手でいきなり1筋の歩を突いた。そして次の手番の3手目、さらにその歩を5段目まで進めた。

「あまり考えたことがない作戦。それに代わる主張を作らないといけない。序盤から一手一手構想の組み立て方が問われる将棋だった」

藤井は年明け以降、王将戦が1勝3敗、棋王戦は1勝2敗とダブルカド番へ追い込まれた。そこから共にダブル防衛に成功した。その転機となった3月8、9日、栃木県大田原市「ホテル花月」での王将戦第5局からタイトル戦は6連勝。その勢いを駆って25、26日、青森市「ホテル青森」で指される第2局へ向かう。