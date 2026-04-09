まもなく米PCE価格指数、個人所得・支出などの発表
日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（2月）、PCE価格指数（2月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）、新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
個人所得・支出（2月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（2月）21:30
予想 0.4% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 3.1%（コアPCE価格指数・前年比)
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 0.7% 前回 0.7%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）21:30
予想 21.1万件 前回 20.2万件（新規失業保険申請件数)
予想 183.0万件 前回 184.1万件（継続受給者数)
個人所得・支出（2月）21:30
予想 0.3% 前回 0.4%（個人所得・前月比)
予想 0.5% 前回 0.4%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（2月）21:30
予想 0.4% 前回 0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想 2.8% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.4% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 2.9% 前回 3.1%（コアPCE価格指数・前年比)
実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 0.7% 前回 0.7%（実質GDP・前期比年率)
予想 2.0% 前回 2.0%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 2.7% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）21:30
予想 21.1万件 前回 20.2万件（新規失業保険申請件数)
予想 183.0万件 前回 184.1万件（継続受給者数)