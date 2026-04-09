　日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（2月）、PCE価格指数（2月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）、新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

個人所得・支出（2月）21:30
予想　0.3%　前回　0.4%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.4%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（2月）21:30
予想　0.4%　前回　0.3%（PCE価格指数・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想　0.4%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　3.1%（コアPCE価格指数・前年比)

実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想　0.7%　前回　0.7%（実質GDP・前期比年率)
予想　2.0%　前回　2.0%（個人消費・前期比年率)
予想　3.8%　前回　3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想　2.7%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新規失業保険申請件数（03/29 - 04/04）21:30
予想　21.1万件　前回　20.2万件（新規失業保険申請件数)
予想　183.0万件　前回　184.1万件（継続受給者数)