4月から始まった自転車の交通違反への「青切符」の運用。この青切符の取り締まりを装ったとみられる男から、高校生が2000円をだまし取られる詐欺事件が発生しました。

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福岡市（8日）

「自転車の方、しっかり一時停止してください。停止線の前で止まるようにしてください」

自転車の交通違反に反則金を科す「青切符制度」が始まって8日。

福岡市（8日）

「規制時間といって、入ってはいけない時間決まっていて、今回、反則金5000円になりますので、よろしくお願いします」

札幌市

「信号無視の違反になる。点数はないが反則金6000円がかかってしまう」

■自転車運転する男子高校生、路上で見知らぬ男から…

各地で実際に青切符が交付される中、9日に広島県警が発表したのは、“青切符詐欺”です。

警察によりますと、事件があったのは今月4日。

広島県呉市の路上でした。

自転車を運転する男子高校生が、車道を横断し歩道に上がった、その時。見知らぬ男から「手信号をしてないよ。4月4日から法が変わって、手信号をしないといけんのよ。違反だから2000円を支払う必要がある」。こう声をかけられたといいます。

こうして男は警察官ではないにもかかわらず、2000円をだましとったということです。

男は50代くらいで、警察官をかたってはいないということですが、暗い青色の作業着を着ていたということです。

■“警察官が路上で反則金を受け取ることはない”注意呼びかけ

警察庁によると、全国でも他に把握されていないという“青切符詐欺”。広島県警の担当者は警戒感を強めます。

広島県警 減らそう犯罪情報官 光重真樹警部

「原則として制服の警察官が反則切符を交付する。私服の警察官が交付することはほとんどありえません」

また、警察官が路上で直接、反則金を受け取ることもないとして、注意を呼びかけています。