アイドルグループ・モーニング娘。’26の牧野真莉愛さん（25）が、モーニング娘。’26およびハロー！プロジェクトを卒業することが9日に公式サイトで発表されました。

公式サイトでは、「メンバーの牧野真莉愛ですが、4月11日より開催の『モーニング娘。'26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -』をもちまして、モーニング娘。'26並びにハロー！プロジェクトを卒業することとなりました」と報告。

続けて、「本人より“思う存分モーニング娘。の活動を愉しむことができたので、次の夢に向かっていきたい”との申し出がありました。その意思を尊重し、協議の結果、卒業という結論に至りました」と経緯を説明しました。

また、牧野さんのコメントも掲載されており、「ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、 今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました」と報告。「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います。 また残りわずかなモーニング娘。人生、今まで以上にどんどん愉しみたいと思います」とコメントしています。