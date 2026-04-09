「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）

４年目でプロ初先発のマウンドに臨んだ阪神・茨木秀俊投手が６回５安打無失点の好投。六回途中からは強くなり始めた雨に苦しみ、２死満塁のピンチを招いたが、４球連続チェンジアップを投げ込んで代打・宮本を空振り三振に打ち取り、プロ初勝利を手にした。

七回２死一塁から、森下が中前打を放った場面で降雨中断となり、１０分後の午後８時４６分に降雨コールドゲームが宣告された。

一塁ベンチ前に整列し、スタンドのファンに挨拶する際には、藤川監督に呼び寄せられて挨拶役に指名された。その後、藤川監督と記念撮影に臨んだが、普通はあるはずのウイニングボールがなく、藤川監督も茨木も人さし指を立てて「１」をつくっていた。

室内でのヒーローインタビューで茨木はウイニングボールについて「持ってないです」と即答。それもそのはずで、結果的にウイニングボールとなるはずの球は、森下が中前に運んだ打球だったからだ。

サンテレビで解説を務めた前阪神の原口文仁氏は「森下選手のヒットで泥で汚れてるはずなんで、見つけやすいと思うんですけど。何とか届けてあげたいですね」と話していた。