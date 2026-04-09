ＳＫＥ４８の所属事務所が９日、公式サイトで、メンバーの中坂美祐（２０）が１０日から活動再開することを発表した。１月に当時のマネジャーを担当していたスタッフより中坂に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚し、当面の間の活動を休止していた。

中坂の活動休止はマネジャーを担当していたスタッフから、不適切と受け取られかねない業務外の連絡が続いていたことが発覚したためとし、当該マネジャーも懲戒処分に。事務所は「信頼を著しく損ねる事態」などとして謝罪していた。

中坂は１８年にＳＫＥ４８第９期生オーディションに合格して加入。２１年の２７枚目シングル「恋落ちフラグ」で初選抜メンバー入り。昨年９月発売の３５枚目シングル「Ｋａｒｍａ」でも選抜メンバーに名を連ねていた。活動休止に伴い、２月に上演された舞台「推しが武道館いってくれたら死ぬ」も降板していた。

公式サイトでは「２０２６年４月１０日から活動を再開させていただくことになりました」と報告。続けて「各種サービスの再開も４月１０日からとさせて頂きます。但し４月１２日に予定しております。ＦＣ会員限定バスツアー『家族旅行２０２６』は不参加となります。また、ＳＫＥ４８ミミフィーユとしての活動再開は未定となりますので、決まり次第お知らせいたします。それまでに行われるイベントに関しては不参加となります」とした。

メディア出演、イベント出演、広告出演などの対外的な活動については、スポンサーなど関係各所と協議のうえ、順次再開していく予定。