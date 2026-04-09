今年5月12日から開催される第79回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、濱口竜介監督作品「急に具合が悪くなる」が正式出品されることが分かりました。



【写真を見る】【 カンヌ映画祭 】濱口竜介監督作品「急に具合が悪くなる」コンペ出品決定 岡本多緒「約四か月間滞在していたフランスの地で初お披露目できる喜び」





濱口竜介監督はこれまでに「寝ても覚めても」(2018)「ドライブ・マイ・カー」(2021)の2作がカンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出されており、今回で3作目の快挙となりました。とくに「ドライブ・マイ・カー」でアカデミー賞®国際長編映画賞およびカンヌ国際映画祭脚本賞、「悪は存在しない」でヴェネチア国際映画祭銀獅子賞、「偶然と想像」でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞しており、今回も評価と共に受賞への期待が集まっています。







濱口竜介監督は「撮影現場ではヴィルジニー・エフィラさんと岡本多緒さんをはじめとした俳優さんたちの演技に日々、感動していました」「キャスト・スタッフの精魂込めた仕事の成果をここから、多くの観客へと届けたいと思います。とても、楽しみです」とコメント。

森崎真理役を務めた岡本多緒さんは「私にとってもかけがえのない特別な作品となった本作を、約四か月間滞在していたフランスの地で初お披露目できる喜びを噛みしめるとともに、日本での公開も心から楽しみにしております」と、ひとかたならぬ思いを寄せています。









共演の長塚京三さんは「この歳になって、このような作品に参加できた幸せを、噛みしめています。カンヌでの上映が楽しみです」、黒崎煌代さんは「フランスで撮影されたこの作品を、まずフランスの皆さまにご覧いただけることを、今からとてもワクワクしております」と期待を込めています。



本作は、パリに生きるフランス人と日本人、2人の女性を中心とした物語です。介護施設を率いるマリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）と、がん闘病中でありながら演劇の演出に取り組む森崎真理（岡本多緒）が出会いますが、真理が「急に具合が悪くなる」。魂の交流を深める2人を中心にした人間ドラマが綴られてゆきます。

映画「急に具合が悪くなる」は、カンヌ国際映画祭でのコンペティション部門正式上映を経て、6月19日に全国で公開されます。

【担当：芸能情報ステーション】