韓国発の６人組ボーイグループ「ＴＷＳ（トゥアス）」が９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭでファンミーティングを行った。

２日間３公演を完走。「ＨＯＴ ＢＬＵＥ ＳＨＯＥＳ」でステージの幕が上がると、４２（サイ、ファンネーム）からの熱い声援で迎えられ、リーダーのＳＨＩＮＹＵは「今日、雰囲気いいですね！」とハイテンションに話した。

ステージではメンバーが運動部の部長として対決するコーナーのほか、ユニット曲、カバー曲などファンミーティングならではの構成。ＳＨＩＳＨＡＭＯの「明日へ」のカバーでは客席を練り歩き、黄色い歓声を一身に浴びた。ＤＯＨＯＯＮは「頑張って準備したので、４２たちが喜んでくれて良かったです！」と声を弾ませた。

昨秋リリースされたミニアルバム「ｐｌａｙ ｈａｒｄ」のタイトル曲「ＯＶＥＲＤＲＩＶＥ」の振り付けで、おねだりするように肩を左右に揺らす「アンタルチャレンジ」がＳＮＳ上でＵＧＣ（楽曲を使い投稿されたコンテンツ）２６３万件と世界的に流行中。この日も満員の４２とアンタルチャレンジでひとつになった。

アンコールの日本デビュー曲「はじめまして」のパフォーマンスではメッセージを書いた紙飛行機を飛ばす４２からのサプライズ演出も。メンバーたちはひとつひとつ拾って熟読し「感動です！」と感無量。ＹＯＵＮＧＪＡＥは「ＴＷＳと一緒に過ごすすべての瞬間が、４２がつらくなったときに取り出して見ることができる幸せになることを願っています」とあいさつした。

ＫＹＵＮＧＭＩＮは「何者でもなかったＴＷＳがたくさんの方の前で公演できるようになったと思うと、本当に幸せな人生だと思います」。ＨＡＮＪＩＮは「たくさんの愛情を送って下さっているので、僕ももっと愛される、待つ価値がある人になりたい。２日間過ごした時間は僕の心の中に深く残ると思います」と語った。

１月に父を亡くしたＪＩＨＯＯＮは、こみ上げる感情を必死に抑えながら「正直に言うと、ファンミーティングを準備しながら僕はとても弱った状態でしたし、ずいぶん心が揺れていたと思います」と心境を告白。「５人がそばにいて助けてくれて、４２のみなさんがいたから頑張ることができました。未来のＴＷＳが、みなさんにとって大切な存在になれるよう頑張っていきたい」と思いを込めた。

２７日には５枚目のミニアルバム「ＮＯ ＴＲＡＧＥＤＹ」（日本発売は５月４日）をリリース。ＳＨＩＮＹＵは「４２のみなさんが、太陽になり、星になれるように、僕たちＴＷＳがすてきな空を準備します！」と誓った。ともに過ごした思い出を力に変えて、さらなる大躍進が期待できそうだ。