ACIDMANが6月27日、＜ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会＞の模様を収録したライブ映像作品をリリースすることが発表となった。

これは本日4月9日よりスタートした全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞初日のKT Zepp Yokohama公演MCにて大木伸夫(Vo, G)より発表されたもの。2025年12月に開催された同全曲初披露公演は、13thアルバム『光学』(2025年10月発表)を収録曲順に生演奏初披露したコンセプトライブ。万物の根源である“光”をテーマにした楽曲群がCDと同じ流れで楽しめる試みだ。大阪と東京で実施されたライブのうち、12月20日の東京・Zepp Haneda公演が収録される。

発売は、現在開催中の＜光学ツアー＞のファイナルとなる幕張メッセ国際展⽰場9-10ホール公演当日の6月27日より。発売形態はパッケージ版(DVD)と高画質デジタル版の2種類で、パッケージ版は幕張会場限定販売となる。なお、パッケージ版には大阪および東京両公演の模様を捉えたフォトブックレットが付属。一方の高画質デジタル版はフルHD画質をスマホやタブレットなどで気軽に視聴することが可能だ。詳細は後日改めて発表されるとのこと。

■ライブ映像作品『ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会』

2026年6月27日(土)リリース

パッケージ版(DVD)：幕張会場限定販売

高画質デジタル版：フルHD画質

※詳細は後日発表

■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/