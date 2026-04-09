アルルカンが、池袋BlackHole17周年主催公演＜BlackHole × アルルカン presents BLACKHOLE 17TH ANNIVERSARY『blind』＞に出演することが決定した。

アルルカンは始動前、本公演のタイトルにもある“blind”名義で池袋BlackHoleに出演していた経歴を持つ。BlackHole17周年という節目においてもその関係性が示される形となるだろう。

本公演は6月19日(金)と20日(土)の2日間で開催。初日19日は2年ぶりの開催となる女性限定公演、20日は毎年恒例の男性限定公演となる。

＜BlackHole × アルルカン presents BLACKHOLE 17TH ANNIVERSARY『blind』＞

■会場

池袋BlackHole ■日程 / 開場・開演

6月19日(金)：DAY.1 -LADY’S ONLY-

開場18:30 開演 19:00 6月20日(土)：DAY.2 -MEN’S ONLY-

開場16:30 開演 17:00 ※6月19日(金)は女限定、6月20日(土)は男限定公演となります。 ▽ 詳細はこちら

http://arlequin-web.com/news/4829.html