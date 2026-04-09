40年ぶりに京都錦で味わえる老舗洋食！ スター食堂「京都洋食 スター食堂 總本店」

記事ポイント スター食堂101年目に「京都洋食 スター食堂 總本店」が2026年4月28日オープン100年前のサービスマニュアルと幻のメニューを開店記念レセプションで特別公開炭焼きグリルと鉄板で旬を味わう“大人の洋食屋”が京都錦に復活 スター食堂101年目に「京都洋食 スター食堂 總本店」が2026年4月28日オープン100年前のサービスマニュアルと幻のメニューを開店記念レセプションで特別公開炭焼きグリルと鉄板で旬を味わう“大人の洋食屋”が京都錦に復活

スター食堂が、40年の時を超えて「京都洋食 スター食堂 總本店」を京都市中京区寺町錦にオープンします。

創業101年目の節目に、京都の洋食文化を受け継ぎながら現代の一軒としてよみがえる点が大きな魅力です。

スター食堂「京都洋食 スター食堂 總本店」

店舗名：京都洋食 スター食堂 總本店オープン日：2026年4月28日所在地：京都市中京区寺町錦上ル円福寺前町283 スター食堂ビル2F定休日：月曜日営業時間：17：30〜22：30（22：00L.O.）電話番号：075-212-1925

「京都洋食 スター食堂 總本店」は、かつて總本店があった地に復活する洋食レストランです。

最新の炭焼きグリルと鉄板を使い、旬の食材を生かした洋食をお酒とともに楽しめる“大人の洋食屋”として展開されます。

創業は1925年10月15日です。

長い歴史を持つスター食堂が、次の100年を見据えた「現代の洋食」へと更新する拠点になる点も注目を集めます。

開店記念レセプションの見どころ

オープン当日の2026年4月28日には、開店記念レセプションも開催されます。

会場では、木村祐一氏と木村英輝氏、代表の西村裕行氏による特別対談が行われ、京都の洋食文化の魅力が語られます。

スター食堂の金庫に保管されていた昭和10年のサービスマニュアルも、このイベント限定で公開されます。

あわせて、「兎のカツレツ」や「新聞朝食」など、当時の食文化を伝えるメニュー表も披露されます。

食の歴史と現在の店づくりを一度に味わえる、記念性の高いレセプションです。

京都錦の街に戻る總本店の存在感が、復活の節目を印象づけます。

京都の洋食文化を受け継ぐ新しい一軒

京都は日本屈指の洋食消費量を誇る街です。

その土地で總本店が復活することで、地域に根づいた洋食文化の厚みを改めて感じられます。

店内の壁画は、上野リチの流れをくむ京都市立美術大学の系譜とつながる制作として進められています。

料理だけでなく、建築やアートを含めて京都らしい文化の広がりを楽しめる空間になっています。

新しい總本店では、老舗の系譜と現代的な洋食の魅力がひとつの空間に重なります。

京都錦で受け継がれる歴史に触れながら、旬の食材を使った正統派の洋食を味わえる点が魅力です。

貴重な資料公開まで含めて、スター食堂の歩みを立体的に感じられる節目のオープンとなっています。

京都の食文化を現在の感覚で楽しめる一軒として存在感を放ちます。

スター食堂「京都洋食 スター食堂 總本店」の紹介でした。

よくある質問

Q. 京都洋食 スター食堂 總本店はいつオープンしますか？

A. 京都洋食 スター食堂 總本店は2026年4月28日にオープンします。

Q. 京都洋食 スター食堂 總本店はどんなレストランですか？

A. 最新の炭焼きグリルと鉄板で旬の食材を調理し、洋食とお酒を楽しめる“大人の洋食屋”です。

Q. 開店記念レセプションでは何が公開されますか？

A. 昭和10年のサービスマニュアルや、「兎のカツレツ」「新聞朝食」など創業当時を伝えるメニュー表が公開されます。

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