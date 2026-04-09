6.6オンスTの定番提案が広がる最新カタログ！ D-FACTORY「vol.10 Wholesale Catalog」

記事ポイント 6.6オンスTシャツを定番化した「D-FACTORY」の新カタログvol.10発刊企業ユニフォームからイベント、アーティストグッズまで広がる厚手無地ウェアリサイクル生地のデニム風商品やヴィンテージ加工など独自性の高い新作掲載 6.6オンスTシャツを定番化した「D-FACTORY」の新カタログvol.10発刊企業ユニフォームからイベント、アーティストグッズまで広がる厚手無地ウェアリサイクル生地のデニム風商品やヴィンテージ加工など独自性の高い新作掲載

法人向け通販サイト「SLOTH ETHICAL WEAR」が、最新カタログ「vol.10 Wholesale Catalog」を発刊しています。

なかでも「D-FACTORY」は、日本市場で新定番として打ち出す6.6オンスTシャツを軸に、厚みと耐久性を備えた無地ウェアを展開している点が特徴です。

今回のカタログでは、定番商品に加えて独自性のある新商品も加わり、オリジナルウェアやグッズ制作の選択肢がさらに広がっています。

D-FACTORY「vol.10 Wholesale Catalog」

カタログ名：vol.10 Wholesale Catalog発刊時期：2026年4月展開サイト：SLOTH ETHICAL WEAR主力ブランド：D-FACTORY、SLOTH、COLLECTIVE J＋

「D-FACTORY」は、業界で広く普及している5.6オンスTシャツに対し、より厚みのある6.6オンスTシャツを定番商品として展開しています。

企業ユニフォームやイベント用Tシャツ、アーティストグッズ、アパレル製品まで幅広い用途に対応している点も魅力となっています。

短納期・小ロットのOEMに対応しているため、オリジナル制作の現場でも扱いやすいブランドです。

D-FACTORYを中心に広がる3ブランド展開

最新カタログには、6.6オンスTシャツの定番展開に加え、ヴィンテージ加工Tシャツやコーデュラ素材のアイテムも掲載されています。

キャップ、バッグ、タオル、エプロンといったグッズシリーズに加え、近年はアウター商品までラインナップに入っています。

さらに、リサイクル生地を使用したデニム風商品など、新しさを感じさせるアイテムも揃っています。

6.6オンスTシャツは、厚みと耐久性を重視したい法人向けウェアに合う定番商品です。

用途や価値観に応えるラインナップ

「SLOTH ETHICAL WEAR」では、「D-FACTORY」以外にも個性の異なる2ブランドを展開しています。

「SLOTH」はサステナブル素材を使い、環境配慮と品質を両立したものづくりを進めるブランドです。

「COLLECTIVE J＋」は日本製素材と国内生産にこだわり、高品質なオリジナルウェア制作に適した商品を揃えています。

オリジナルウェアやグッズの需要が広がる中で、用途だけでなく素材や生産背景まで選べる構成になっています。

着用イメージからも、6.6オンスTシャツがしっかりとした質感を備えた法人向けウェアであることが伝わります。

厚手の定番Tシャツを軸にした商品選びがしやすく、ユニフォームや物販向けの企画にもつなげやすい内容です。

独自性のある新商品まで1冊で確認できるため、ブランドづくりやグッズ展開の幅を広げやすくなっています。

素材や生産背景まで含めて比較できる3ブランド構成も強みです。

D-FACTORY vol.10 Wholesale CatalogD-FACTORY「vol.10 Wholesale Catalog」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「D-FACTORY」の特徴は何ですか？

A. 日本市場で新定番として打ち出す6.6オンスTシャツを中心に、厚みと耐久性を備えた無地ウェアを幅広く展開している点です。

Q. 最新カタログにはどのような商品が掲載されていますか？

A. 6.6オンスTシャツの定番商品に加え、ヴィンテージ加工Tシャツ、コーデュラ素材のアイテム、リサイクル生地を使ったデニム風商品などが掲載されています。

Q. 「SLOTH ETHICAL WEAR」ではどのようなブランドを展開していますか？

A. 6.6オンスTシャツを軸にした「D-FACTORY」、サステナブル素材を扱う「SLOTH」、日本製素材と国内生産にこだわる「COLLECTIVE J＋」の3ブランドを展開しています。

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