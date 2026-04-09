DISC搭載で着脱しやすい軽量セーフティシューズ！ PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」

記事ポイント 柔らかく丈夫なメッシュを採用した「SPRINT 2.1 DISC MID」が2026年4月下旬より展開DISCレーシングシステム搭載で手袋をしたまま着脱しやすいミッドカット仕様JSAA規格 A種認定と耐熱・耐油ソールで軽さと安全性を両立 柔らかく丈夫なメッシュを採用した「SPRINT 2.1 DISC MID」が2026年4月下旬より展開DISCレーシングシステム搭載で手袋をしたまま着脱しやすいミッドカット仕様JSAA規格 A種認定と耐熱・耐油ソールで軽さと安全性を両立

ユニワールドは、PUMA SAFETYの日本向け軽量シリーズ「JAPAN ATHLETIC」から「SPRINT 2.1 DISC MID」を2026年4月下旬より全国の作業用品店やホームセンター、ネットショップなどで展開します。

柔らかさと丈夫さを両立するメッシュ素材をそのままに、ミッドカットモデルとしてデザインと履き心地をアップグレードしている点が注目ポイントです。

PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」

商品名：JAPAN ATHLETIC / SPRINT 2.1 DISC MID展開時期：2026年4月下旬カラー：オリーブ / ブラック＆ホワイトサイズ：25.0cm・25.5cm・26.0cm・26.5cm・27.0cm・28.0cm重さ：460g（26.5cm/片足）価格：オープン価格

「SPRINT 2.1 DISC MID」は、PUMA SAFETYの日本オリジナル軽量シリーズ「ジャパン アスレチック」の人気モデル「SPRINT」に加わるミッドカットのアップグレードモデルです。

日本の作業環境と日本人の足型に合わせて開発されたシリーズらしく、甲高・幅広の足にも配慮した快適な履き心地を備えています。

従来モデルの柔らかさと履きやすさを受け継ぎながら、アッパーデザインを一新しているため、現場で使いやすい機能性とスポーティな見た目を両立しています。

安全性と快適性を支える機能

先芯にはグラスファイバーで強化した合成樹脂を採用し、JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)としてつま先をしっかり保護します。

静電気帯電防止性とかかと部の衝撃エネルギー吸収性も備えており、安全性と快適性の両面を支える仕様です。

ラバーアウトソールは最高300℃で60秒の耐熱性能と耐油性能を備えているため、足元の環境が変わりやすい現場でも頼れる構成です。

インソールには土踏まずを支えるアーチサポート設計を採用し、安定した足運びを後押しします。

別角度のカットでは、軽快なシルエットと足首まわりを支えるミッドカット形状がわかりやすく確認できます。

側面デザインからは、現場向けの安全靴でありながら普段履きにもなじみやすいスポーティな表情が伝わります。

新しいアッパーデザインは、シリーズの軽快さを保ちながら存在感も高める仕上がりとなっています。

DISCレーシングシステムを搭載しているため、手袋をしたままでもスムーズに着脱しやすい点も実用的です。

軽さと柔らかさを備えながら、足先保護や耐熱、耐油といった現場で求められる性能をしっかり押さえています。

ミッドカットならではの安心感とスポーティなデザインが両立しており、作業靴の見た目にもこだわりたい人に合う一足です。

現場での動きやすさと日常にもなじむルックスを求めるニーズに応えるモデルとなっています。

PALLADIUM「SPRINT 2.1 DISC MID」の紹介でした。

よくある質問

Q. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」はいつから展開されますか？

A. 2026年4月下旬より、全国の作業用品店、ホームセンター、ネットショップなどで展開されます。

Q. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」の特徴は何ですか？

A. 柔らかく丈夫なメッシュアッパー、DISCレーシングシステム、JSAA規格 A種 プロスニーカー(R)の安全性、耐熱・耐油性能を備えたソールが特徴です。

Q. PUMA SAFETY「SPRINT 2.1 DISC MID」のカラーとサイズ展開はどうなっていますか？

A. カラーはオリーブとブラック＆ホワイトの2色で、サイズは25.0cmから28.0cmまで展開されます。

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