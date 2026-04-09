社民党の前参院議員の大椿裕子氏が8日にX（旧Twitter）を更新。社民党党首選の記者会見で発言を禁じられた理由について推測した。

6日に決選投票が行われた社民党の党首選。福島みずほ党首が再選を決めたが、その後の会見の中に大椿氏とラサール石井副党首が同席していたにも関わらず、記者からの質問への回答が認められず、大椿氏が途中退席する騒動となった。

なお、この対立候補に発言を認めなかったことについて、福島氏は8日の会見で「配慮が足りなかった点があり、おわびしたい」と謝罪している。

一連の騒動について大椿氏は8日にXであらためて言及し、「なぜ、私の発言を禁じたのか。沖縄2区に関して発言されるのが嫌だったのだろう」と自身の推測を明かした。

「沖縄2区」が指すのは、2月8日に行われた衆院選挙の沖縄2区で、社民党離党騒動のあった新垣邦男氏が中道改革連合から立候補したこと。これに対し社民党は沖縄県南城市長などを務めて社民党に入党した瑞慶覧長敏氏を擁立したが、社民党沖縄県連側は県連の組織決定を経ていないとして反対した。

これにより、オール沖縄勢力は分裂。なお、衆院選挙ではどちらも敗れ、自民党候補が当選するという結果になった。

大椿氏は「3月4日の記者会見で、琉球新報の質問に答えただけで、その発言を問題にされた。3月10日に沖縄で懇談会を開いた、そこで話された内容をSNSで発信しない様に言われた」（原文ママ）「つまり、沖縄2区問題は、今の社民党にとって触れてほしくない、センシティブな問題」と社民党がこの一連の出来事に関する発信を嫌がっていると指摘。

一方、「でも、私の発言を封じても問題は解決しない」とし、「再選された福島党首には、真っ直ぐに向き合い、沖縄との関係修復に力を尽くして頂きたいです」とつづっていた。

このポストには、「風通しを良くしないと」「やればやるほど離れていきますよ。福島さん」「数人しかいない集団で何やってんの？という印象」という、大椿氏への同情や福島氏への不信の声が集まっている。