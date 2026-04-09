佐久間大介、『メイドさんは食べるだけ』共演の市ノ瀬加那と“チュン”って言うゲームに挑戦
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める、11日放送の文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、声優の市ノ瀬加那がゲスト出演する。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
市ノ瀬は、『葬送のフリーレン』のフェルン役や『メダリスト』の狼嵜光役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスレッタ・マーキュリー役など、数々の作品に出演している人気声優。
市ノ瀬は、2024年12月以来の2度目の登場。佐久間とは4月からスタートしたテレビアニメ『メイドさんは食べるだけ』にて共演中で、アフレコ時のエピソードを披露する。他にも『メイドさんは食べるだけ』で佐久間が演じるキャラクター「チュン」にまつわる特別コーナー「『チュン』って言うゲーム」を実施。佐久間と市ノ瀬が「チュン」の一言でさまざまな状況を演じ分け、盛り上がった様子を届ける。
番組収録を終えた市ノ瀬は「『マテムり』に約1年ぶりにお邪魔させていただきました！今回は、佐久間さんと共演させていただいたテレビアニメ『メイドさんは食べるだけ』のお話を中心に、とある企画にも挑戦しました。終始楽しく収録させていただいたので、ぜひ聴いていただけたらうれしいです！」とコメントしている。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
市ノ瀬は、『葬送のフリーレン』のフェルン役や『メダリスト』の狼嵜光役、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスレッタ・マーキュリー役など、数々の作品に出演している人気声優。
番組収録を終えた市ノ瀬は「『マテムり』に約1年ぶりにお邪魔させていただきました！今回は、佐久間さんと共演させていただいたテレビアニメ『メイドさんは食べるだけ』のお話を中心に、とある企画にも挑戦しました。終始楽しく収録させていただいたので、ぜひ聴いていただけたらうれしいです！」とコメントしている。