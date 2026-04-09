皮や芯も捨てずに食べ切る！ 節約しながら美容・健康効果も？ 物価高時代を生き抜く「野菜くず」活用術
タマネギの皮やニンジンのヘタ、キャベツやブロッコリーの芯に、きのこの石づき……。料理のたびに出てくる野菜くずを、毎日捨てていませんか？ それは、高級な美容液やサプリメントを捨てているようなものです。
最近は、野菜（=ベジタブル）からとるだし（=ブロス）が、「ベジブロス」として注目されています。野菜の「使わない部分」には、肌をツルツルにし、体を内側から若返らせる驚きのパワーが秘められているのです。
今回は、普段使わずに捨ててしまいがちな「野菜くず」を無駄にしない、おすすめの活用法をご紹介します。
最新の研究では、ダイコンの葉には食物繊維や、若々しさを保つ「抗酸化作用」を持つ生理活性物質が豊富に含まれていることが分かっています。
さらに、試験管や動物を使った実験においては、ダイコンの葉が腸内フローラを整える効果も確認されました。腸が整えば、おなかのポッコリが解消されるだけでなく、肌の透明感にも直結します。将来的に、ダイコンの葉を使った健康食品やサプリメントが登場するかもしれないと注目されるほど、ポテンシャルを秘めた部分なのです。
▼ダイコンの葉の栄養を余すところなく活用するコツ
細かく刻んで、少量の油でサッと加熱するだけでOKです！ これだけで、解毒作用や抗炎症作用を持つ成分である「イソチオシアネート」が活性化し、血管を若々しく保ち、くすみのない若々しい肌に役立ちます。油と一緒にとることで、葉に含まれるビタミンAやビタミンKの吸収率もグンと高まります。夕食のついでに「ダイコンの葉の油炒め」を一品加えるだけで、天然の美肌サプリのようなケアを目指しましょう。
最近はビーツの葉から抽出した成分を特殊な技術で「微小なカプセル（マイクロ粒子）」に加工し、化粧品や医薬品に活用する技術の開発が進んでいます。ビーツの葉を捨てずに活用すれば、最新のスキンケア技術の恩恵を手軽に受けられるかもしれません。
▼ビーツの葉の栄養を余すところなく活用するコツ
おすすめは、レモンなどのビタミンCと一緒に生のままスムージーにすることです。ビーツの葉に含まれている強力な抗酸化作用を持つ色素成分である「ベタレイン」が安定して体に吸収され、細胞のサビ（酸化）を防いでくれます。お肌の透明感を底上げしてくれる成分をうまくとりましょう。
世界的に権威のある医学誌『ランセット・プラネタリー・ヘルス』に掲載された論文（2025年）では、植物性食品を中心とした生活を送ることで、2つの大きな健康効果があることが示されています。
▼1. 複数の病気になるリスクが11〜19％も低下した
がん、心血管疾患（心臓や血管の病気）、2型糖尿病のうち、2つ以上の病気を同時に抱えるリスクが、植物中心の食生活にすると、約11〜19％減っていました。特に40〜50代の方を含む「60歳未満」の層では、最大で29％もリスクが下がったと報告されています。
▼2. 糖尿病リスクが最大26％低下した
野菜を賢くとることで、それぞれの病気の「なりやすさ」も大きく変わります。例えば、2型糖尿病になるリスクは、最大で26％も低下することが示されました。野菜は肌のくすみの原因にもなる糖化を防ぎ、体の中から若々しさを保つ強力な手助けになると言えます。
物価高の現代において、野菜の価格も高騰しています。見切り品や特売品でも、家計を考えるとたくさんは買えないと感じる方も、「皮ごと・芯まで」しっかり使い切れば、食費も大幅に節約できます。
例えば、今までダイコンの皮は捨てていたという方は、捨てずにきんぴらにしたり、干して切り干し大根にしたりして活用しましょう。皮や葉も無駄なく食べれば、野菜の栄養を余すところなく摂取できます。美容にも役立ち、病気リスクが下がって将来の医療費まで抑えられる可能性があるなら、やらない手はありません。野菜くずの活用は、「最強の投資」になるはずです。
ぜひ、皆さんも野菜くずを上手に活用して、野菜中心の食生活を始めてみてください。
■参考文献：
Reynalda Córdova,Jihye Kim,Alysha S Thompson,et al.Plant-based dietary patterns and age-specific risk of multimorbidity of cancer and cardiometabolic diseases: a prospective analysis.Lancet Healthy Longev.2025 Aug;6(8):100742.
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)
最近は、野菜（=ベジタブル）からとるだし（=ブロス）が、「ベジブロス」として注目されています。野菜の「使わない部分」には、肌をツルツルにし、体を内側から若返らせる驚きのパワーが秘められているのです。
「ダイコンの葉」は捨てないで！ 炒めるだけで「食べる腸内美容液」にまず活用したいのが、「ダイコンの葉」です。実は、普段食べている白い「根」の部分よりも、捨ててしまいがちな「葉」の部分のほうが、栄養価が高い可能性があるのをご存じでしょうか。
最新の研究では、ダイコンの葉には食物繊維や、若々しさを保つ「抗酸化作用」を持つ生理活性物質が豊富に含まれていることが分かっています。
さらに、試験管や動物を使った実験においては、ダイコンの葉が腸内フローラを整える効果も確認されました。腸が整えば、おなかのポッコリが解消されるだけでなく、肌の透明感にも直結します。将来的に、ダイコンの葉を使った健康食品やサプリメントが登場するかもしれないと注目されるほど、ポテンシャルを秘めた部分なのです。
▼ダイコンの葉の栄養を余すところなく活用するコツ
細かく刻んで、少量の油でサッと加熱するだけでOKです！ これだけで、解毒作用や抗炎症作用を持つ成分である「イソチオシアネート」が活性化し、血管を若々しく保ち、くすみのない若々しい肌に役立ちます。油と一緒にとることで、葉に含まれるビタミンAやビタミンKの吸収率もグンと高まります。夕食のついでに「ダイコンの葉の油炒め」を一品加えるだけで、天然の美肌サプリのようなケアを目指しましょう。
「ビーツの葉」は捨てないで！ スムージーに入れてスキンケアにもう1つのおすすめの野菜くずは、「ビーツの葉」です。日本では少し珍しいかもしれませんが、海外ではスーパーフードとして人気のビーツ。もし手に入ったら葉の部分も絶対に捨てないでください。
最近はビーツの葉から抽出した成分を特殊な技術で「微小なカプセル（マイクロ粒子）」に加工し、化粧品や医薬品に活用する技術の開発が進んでいます。ビーツの葉を捨てずに活用すれば、最新のスキンケア技術の恩恵を手軽に受けられるかもしれません。
▼ビーツの葉の栄養を余すところなく活用するコツ
おすすめは、レモンなどのビタミンCと一緒に生のままスムージーにすることです。ビーツの葉に含まれている強力な抗酸化作用を持つ色素成分である「ベタレイン」が安定して体に吸収され、細胞のサビ（酸化）を防いでくれます。お肌の透明感を底上げしてくれる成分をうまくとりましょう。
野菜を使い切るだけで「将来の病気リスク」が最大29％ダウン野菜くずまで無駄なく使う生活は、実は「最強の投資」でもあります。野菜を無駄なく使おうとすると、自然と「野菜中心の生活」になれます。これは皆さんが思っている以上に、健康な人生に直結する習慣です。
世界的に権威のある医学誌『ランセット・プラネタリー・ヘルス』に掲載された論文（2025年）では、植物性食品を中心とした生活を送ることで、2つの大きな健康効果があることが示されています。
▼1. 複数の病気になるリスクが11〜19％も低下した
がん、心血管疾患（心臓や血管の病気）、2型糖尿病のうち、2つ以上の病気を同時に抱えるリスクが、植物中心の食生活にすると、約11〜19％減っていました。特に40〜50代の方を含む「60歳未満」の層では、最大で29％もリスクが下がったと報告されています。
▼2. 糖尿病リスクが最大26％低下した
野菜を賢くとることで、それぞれの病気の「なりやすさ」も大きく変わります。例えば、2型糖尿病になるリスクは、最大で26％も低下することが示されました。野菜は肌のくすみの原因にもなる糖化を防ぎ、体の中から若々しさを保つ強力な手助けになると言えます。
物価高の現代において、野菜の価格も高騰しています。見切り品や特売品でも、家計を考えるとたくさんは買えないと感じる方も、「皮ごと・芯まで」しっかり使い切れば、食費も大幅に節約できます。
例えば、今までダイコンの皮は捨てていたという方は、捨てずにきんぴらにしたり、干して切り干し大根にしたりして活用しましょう。皮や葉も無駄なく食べれば、野菜の栄養を余すところなく摂取できます。美容にも役立ち、病気リスクが下がって将来の医療費まで抑えられる可能性があるなら、やらない手はありません。野菜くずの活用は、「最強の投資」になるはずです。
ぜひ、皆さんも野菜くずを上手に活用して、野菜中心の食生活を始めてみてください。
■参考文献：
Reynalda Córdova,Jihye Kim,Alysha S Thompson,et al.Plant-based dietary patterns and age-specific risk of multimorbidity of cancer and cardiometabolic diseases: a prospective analysis.Lancet Healthy Longev.2025 Aug;6(8):100742.
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)