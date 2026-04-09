◇パ・リーグ 日本ハム4ー2楽天（2026年4月9日 楽天モバイル 最強パーク）

日本ハムは楽天に4−2で逆転勝利を収め、2連勝でカード勝ち越しを決めた。同点に追いついた6回に清宮幸太郎内野手（26）が5号3ランを放った。

清宮幸のV弾で逆転勝利も、指揮官は「普通普通。あれくらいはやっとかないと」とさらり。

直前の矢沢、水野、奈良間の3連打で同点に追いついた場面に触れ「うれしかったね。必死なんで彼らは」と喜んだ。奈良間の同点打にも「調子いいから1番なんです。きれいにセンターまで打ってくれて。本人が1番うれしかったと思います」とうなずいた。

1点を追う6回、先頭の矢沢が2番手・内から右翼線への二塁打で出塁すると、水野も中安で続いた。無死一、三塁から奈良間が中前適時打とし、鮮やかな3連打で同点に追いついた。なおも無死一、二塁、3番手・加治屋から清宮幸が左中間席に運ぶ5号3ランで勝ち越しに成功。この回4得点で一気に突き放した。

また、9回2死三塁の場面にも言及。一塁線への打ち取った打球に柳川がベースカバーに入ったものの、判定はセーフ。新庄監督がリクエストしたものの、判定は覆らなかった。

「柳川くんのカバーリングだけはいただけないけど、慎重なりすぎたのか、もう余裕でアウトになると思っての、ファーストの球だったのが、あれは良くないですね。以上」と厳しかった。